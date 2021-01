CHP'li Karabıyık'tan uzaktan eğitim gören öğrencilerin sorunlarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, EBA'ya göre not verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu dönemde eğitime erişemeyen çocuklarımızın şartları da göz önüne alınarak doğru bir ölçme-değerlendirme yöntemi belirlenmelidir." ifadesini kullandı.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim gören öğrencilere, sınav yapılmadan Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) performansa göre not verilmesi uygulaması olduğunu belirtti.

Salgın süresince ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze eğitimin yerine Eğitim Bilişim Ağı üzerinden TRT-EBA TV ile dersler verildiğini hatırlatan Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre 15 milyon 189 bin 878 öğrenciden, 2 milyon 834 bin 632'sinin EBA TV'ye hiç erişemediğini, gerçekte bu sayının çok daha fazla olduğunu ileri sürdü.

Karabıyık, uzaktan eğitimin öğrenciler arasında eğitim olanaklarına erişim açısından derin uçurumlara neden olduğunu ifade etti.

Sınavlar yüz yüze yapılamayacağı için öğrencilerin ders notlarının EBA'daki performansa göre verilmesinin kararlaştırıldığını aktaran Karabıyık, milyonlarca öğrencinin evinde uzaktan eğitime erişimde kullanacağı tablet, bilgisayar, televizyon ya da internet olmadığını kaydetti.

"İmkansızlıklar nedeniyle EBA TV'ye girememiş öğrencilerin notu nasıl verilecek?" sorusunu yönelten Karabıyık, şöyle devam etti:

"Derslerdeki başarı notları, çocuklarımızın diploma notunu, dolayısıyla sınavlardaki başarı sıralamasını etkilerken, bu yayınları izlemek için uygun koşulların olmadığı evlerde TV yayınları ile uzaktan eğitim alamayan çocuklar, bu not sisteminden olumsuz etkilenecek. Uzaktan eğitim, eğitimde var olan eşitsizliklerin artmasına neden olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı bu kararla bu eşitsizliklerin ve makasın derinleşmesine neden oluyor."

Karabıyık, pandemiye karşı alternatif planlar yapılması gerektiğini ancak bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığınca iyi değerlendirilmediğini, eğitim sistemi ve ailelerin sorunlarıyla baş başa bırakıldığını savundu.

Hataların bedelini ise imkansızlıklar nedeniyle evinde bilgisayarı, televizyonu, interneti olmayan çocukların ödediğini ifade eden Karabıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin derinleşmesine neden olan bu durum, EBA'ya göre not verilmesi kararıyla öğrencilerimizin geleceğini de etkiler boyuta ulaştı. EBA'ya göre not verilmesi kararından bir an önce dönülmeli, bu dönemde eğitime erişemeyen çocuklarımızın şartları da göz önüne alınarak doğru bir ölçme-değerlendirme yöntemi belirlenmelidir. Aylardır eğitimin tüm belirsizlikleriyle evde olan çocuklarımızın psikolojik ve bedensel olarak yaşadıkları tüm sıkıntılar da düşünülürse bunlara bir de karne ve not kaygısı eklemek çocuklarımızı olumsuz etkileyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen