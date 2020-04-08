CHP'li Karabıyık: "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› CHP'li Karabıyık: "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı" - Haber
Cumhuriyet Halk Partisi, Lale Karabıyık, Politika

CHP'li Karabıyık: "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadınlara yönelik işlenen suçlarda infaz indiriminin olmaması gerektiğini belirtti.

08.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:16
CHP'li Karabıyık:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadınlara yönelik işlenen suçlarda infaz indiriminin olmaması gerektiğini belirtti.

Karabıyık, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında yaptığı yazılı açıklamada, infaz düzenlemesi teklifinde eşe karşı işlenen suçların "kasten yaralama" suçu sayılması durumunda, cezanın infazında indirim yapılması riskinin bulunduğuna dikkati çekti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39,3 olduğu bilgisini paylaşan Karabıyık, yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınların oranının yüzde 25, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranının ise yüzde 48,5 olduğunu kaydetti.

Karabıyık, tüm bu oranların, Türkiye'de kadına şiddetin ulaştığı boyutu gösterdiğini vurguladı.

"Tahliye şartları kolaylaştırılmamalı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede cezaevlerindeki duruma da değinen Karabıyık, acilen önlem alınması çağrısında bulundu.

İnfaz düzenlemesinin "Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten öldürme, terör, kadına şiddet hariç olacak" diyerek duyurulduğunu belirten Karabıyık, "Türk Ceza Kanunu'nda 'kadına şiddet suçu' olarak bir suç tanımı bulunmaması nedeniyle eşe karşı işlenen suçların 'kasten yaralama' suçu sayıldığı durumlar da düzenleme kapsamına girecek ve cezalarının infazında indirim yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı, tahliye şartları kolaylaştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haber
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Haber
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: CHP'li Karabıyık: "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:10:57. #1.14#
title