CHP'li Karabat: "PIKTES öğretmenlerinin kadro talebi karşılanmalı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Karabat: "PIKTES öğretmenlerinin kadro talebi karşılanmalı"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamındaki öğretmenlerin, önemli bir görevi 4 yıldır başarıyla yerine getirdiğini ve kadro talep ettiğini belirtti.

CHP'li Karabat:
04.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:31

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamındaki öğretmenlerin, önemli bir görevi 4 yıldır başarıyla yerine getirdiğini ve kadro talep ettiğini belirtti.

Karabat, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, göçmen politikasının Türkiye'de yıllardır tartışıldığını, zaman zaman hükümet ve muhalefetin bu konuda birbirlerini sert şekilde eleştirdiklerini söyledi.

Muhalefet partisi milletvekili olarak aslında doğru bir projeye dikkati çekerek, birtakım eksiklerinin giderilmesini isteyeceğini dile getiren Karabat, PIKTES kapsamındaki öğretmenlerin asli görevlerinin, Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve bu çocukların Türkiye'ye entegrasyonlarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Bu kritik görevi ifa eden öğretmenleri statü olarak kadrolu değil, "işçi öğretmen" olarak istihdam edildiğine işaret eden Karabat, PIKTES kapsamında görev alan 6 bin öğretmenin geleceğinin adeta bir projeye endekslendiğini belirtti.

Karabat, proje kapsamında 26 ilde katkı sağlayan öğretmenlerin KPSS, güvenlik soruşturması ve mülakat ile göreve başlatılmasına rağmen temel taleplerinin ısrarla görmezden gelindiğini savundu.

Sözleşmeli öğretmen alım kriterleriyle atanan PIKTES öğretmenlerinin önemli bir görevi 4 yıldır başarıyla yerine getirdiğini hatırlatan Karabat, şunları kaydetti:

"Bu öğretmenlerimiz ücretli ve sözleşmeli her eğitim personeli gibi geçici değil kalıcı istihdam ile kadro talep ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının bu mağduriyetlerinin giderilmesi için harekete geçmesini bekliyoruz. Bu öğretmenlerimiz AB fonları sayesinde ücretli öğretmenlerden biraz daha fazla ücret alıyor olsalar da kadrolu öğretmenlerden düşük ücret almaktadır."

Partisinin hiçbir öğretmenin kadrosuz çalışmasını istemediğini aktaran Karabat, "İktidar ve muhalefetin bu ekonomik kriz döneminde birbirini çok daha fazla dinlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Ahmet Tekdal Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hülya Avşar Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Donald Trump
Şu an buradasınız: CHP'li Karabat: "PIKTES öğretmenlerinin kadro talebi karşılanmalı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 14:34:42. #1.14#
title