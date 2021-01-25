CHP'li Kani Beko ve Deniz Yücel'den eylem yapan işçilere ziyaret
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CHP'li Kani Beko ve Deniz Yücel'den eylem yapan işçilere ziyaret

25.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:16
CHP'li Kani Beko ve Deniz Yücel'den eylem yapan işçilere ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel, PTT'nin hizmet aldığı şirketten sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atıldıklarını öne sürerek eylem yapan işçileri ziyaret etti.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel, PTT'nin hizmet aldığı şirketten sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atıldıklarını öne sürerek eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Bayraklı PTT Merkez Müdürlüğü binası önündeki işçilerle sohbet eden Beko ve Yücel, onlardan bilgi aldı.

CHP İzmir Milletvekili Beko, gazetecilere, işçilerin kendi özgür iradeleriyle istedikleri sendikaya üye olabilmesinin anayasal bir hak olduğunu söyledi.

PTT ve kargo hizmetlerinin ağır bir iş olduğunu aktaran Beko, çalışanların ekonomik, demokratik, siyasi ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için PTT-Sen adıyla sendika kurduğunu, ancak bunun üzerine 100'e yakın işçinin işten çıkarıldığını savundu.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel de işten çıkarılan işçilerin anayasal ve yasal haklarını alana kadar yanlarında olduklarını ifade etti.

Yücel, sendika faaliyetlerinin engellenmesinin yasalara göre suç olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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