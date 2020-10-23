CHP'li kadın milletvekilleri, Adalet Bakanı Gül'e "nafaka düzenlemesi" iddialarını sordu
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CHP'li kadın milletvekilleri, Adalet Bakanı Gül'e "nafaka düzenlemesi" iddialarını sordu

23.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:34
CHP'li kadın milletvekilleri, Adalet Bakanı Gül'e

CHP'nin kadın milletvekilleri, Adalet Bakanlığının "nafaka hakkının sınırlandırılmasına yönelik çalışma yürüttüğü" iddialarını, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sordu.

CHP'nin kadın milletvekilleri, Adalet Bakanlığının "nafaka hakkının sınırlandırılmasına yönelik çalışma yürüttüğü" iddialarını, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sordu.

CHP'li 17 kadın milletvekilli, Gül'ün yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı yönelttikleri soru önergeleriyle, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Soru önergelerinde, nafaka konusunda kadınların aleyhine olacak bir düzenlemenin yasalaştırılmasını asla kabul etmeyeceklerini bildiren milletvekilleri, algı yönetimiyle kadın kazanımlarının tek tek gasp edilmek istendiğine dikkati çekti.

Milletvekilleri, önergelerinde şu soruları yöneltti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında 150 ülke arasında 130'uncu sırada olan, her 10 kadından sadece 3'ünün istihdama katıldığı, toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle ev işleri, çocuk ve yaşlıların bakımının tamamen kadının görevi olarak görüldüğü; kayıt dışı sosyal güvenceden yoksun çalışmanın yüksek olduğu, kadın yoksulluğunun her geçen gün arttığı ülkemizde, kadının yaşadığı her tür şiddete ekonomik şiddet de eklenerek bu vahim tablo, Bakanlık eliyle yasal mevzuata kavuşturulmaya mı çalışılıyor?

Söz konusu iddialar doğru mudur? Bakanlığınız döneminde açılan 'nafakanın kaldırılması' dava dosyası sayısı nedir? Bakanlığınız döneminde açılan boşanma dava dosyalarının yüzde kaçında kadına yönelik şiddet iddiası mevcuttur?

Bakanlığınız döneminde boşanma davalarının kaçında kadınlar maddi imkansızlıklar nedeniyle adli yardımdan faydalanmıştır?

Bakanlığınız döneminde yoksulluk nafakası kararı alınan dosyaların, açılan davalara oranı nedir? Bakanlığınız döneminde ödenmeyen nafaka alacaklarından dolayı doğan haklara yönelik açılan icra ve ceza davası sayısı nedir? Nafaka ödemediği için kaç kişi hapse girmiştir?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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