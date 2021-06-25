CHP'li Kadıgil, partisinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinden istifa ederek, İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinden istifa ederek, İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

İstanbul Milletvekili Kadıgil, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kadıgil, "Hayatımın hem en zor hem en heyecanlı açıklamasını yapıyorum. Zor, çünkü bugün itibarıyla çok sevdiğim evimden, beni eğitip bugünlere getiren partimden istifa etmiş bulunuyorum. Ne yaptıklarınızı ne bana öğrettiklerinizi unutmam mümkün. Beni siyasete bizzat sokan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve her bıkma noktasına geldiğimde sabırla dinleyip öğreterek siyasette tutan, ailemden ayrı görmediğim Bülent Tezcan'a ve partinin tüm kademelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık aynı çatı altında olmasak da ülkemizi AKP karanlığından kurtarmak için her daim yan yana ve omuz omuza olacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Çünkü ben bu adımı bu mücadeleye köstek olmak için değil bilakis biraz daha solunuzdan destek olabilmek için atıyorum. Hem önümüzdeki tarihi seçim sürecinde, hem de el birliğiyle yaralarımızı sarma aşamasına geçtiğimizde, hepimizin iyiliğine olduğunu düşündüğüm bir yola çıkıyorum. Bilin ki ülkem için doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum" dedi.

'TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ'NE KATILIYORUM'Kadıgil, içinde bulunulan süreçte Türkiye siyasetindeki dengelerde milliyetçi-muhafazakar eksene doğru büyük bir evrilme olduğunu belirterek, solda bir güce ihtiyaç olduğunu söyledi. Kadıgil, "Bu eksende hak ettiği ağırlıkta temsil edilmediğini hisseden milyonlarca insan da yaşıyor bu ülkede. Ben bugün itibarıyla, inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye değil, tümden değiştirmeye çalışmak için, dünya görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" dedi.'İDEOLOJİK BİR AYRILIKLA KARŞINIZDAYIM'CHP'den ayrılma sebebinin ne bir kavga ne bir tartışma olduğunu, ideolojik bir karar verdiğini dile getiren Kadıgil, "Evet, bu ayrılığın sebebi ne bir kavga ne de bir tartışma. Tertemiz bir ideolojik ayrılıkla karşınızdayım. Ben, tüm gücümle siyaset yapmaya Gezi direnişinden sonra, orada gördüklerimden, öğrendiklerimden, orada bozulan ezberlerimden sonra başladım ve kendime bir söz verdim; asla profesyonel bir siyasetçiye dönüşmeyecektim. Aktivisttim ve böyle kalmakta inat edecektim. Örgütlü kadın hareketinin hepimize öğrettikleri sayesinde yüzleştiğim toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine yaptığım okumalar, gururla söylemeliyim ki beni azılı bir feminist haline getirdi. ve yine geç kalarak da olsa nitelikli bir sosyal demokrat olmak üzere çıktığım yol ise beni bir kez daha ne mutlu ki Denizlerin yoluna çıkarttı. İşte o yol, o ruh bugün bu Meclis'te temsil ediliyor. ve artık Türkiye'nin ilk kadın genel başkanının, Behice Boran'ın partisinin Meclis grubunu, ikisi bıyıklı üç erkeğe terk etmeye gönlüm razı gelmiyor" ifadelerini kullandı.Kadıgil, "Siyasette olacaksam, olduğum gibi olmak istiyorum. İsteyen varsın 'imkansız' desin, ben sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada inat ediyorum. Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyada inat ediyorum" ifadelerini kullandı.Sera Kadıgil'in istifası sonrası CHP'nin meclisteki milletvekili sayısı 135' e düşerken Türkiye İşçi Partisi'nin 4'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar