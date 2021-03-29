CHP'li Kaboğlu: "İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir"
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CHP'li Kaboğlu: "İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir"

Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
CHP'li Kaboğlu: 'İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir'

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıldığı İstanbul Sözleşmesi'nin, halen yürürlükte olduğunu savunarak, "Çünkü yasaları koymak ve kaldırmak TBMM'nin yetkisindedir.

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CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıldığı İstanbul Sözleşmesi'nin, halen yürürlükte olduğunu savunarak, "Çünkü yasaları koymak ve kaldırmak TBMM'nin yetkisindedir." dedi.

Kaboğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Sözleşmesi'nin, hem yasaya dayandığı hem de insan hakları belgesi olduğu için hiyerarşik bakımdan yasaların üstünde yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sosyal hakların iyileştirilebileceğini ancak insan hakları alanında düzenleme yapılamayacağını ileri süren Kaboğlu, kanunların, Meclis iradesiyle gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

Kaboğlu, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (İstanbul Sözleşmesi), halen yürürlüktedir çünkü yasaları koymak ve kaldırmak TBMM'nin yetkisindedir." diye konuştu.

CHP'li Kaboğlu, cumhurbaşkanı kararıyla, bir yasanın geri alınması ve feshedilmesinin mümkün olmadığını savunarak, "Bu sözleşmeyi, insan hakları değerlerinden vazgeçmediğimiz sürece geri almak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülmesi beklenen güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifiyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, Kaboğlu, iktidarın, Meclis'e ilk getirdiğinde yapılan itirazlar üzerine geri çektiği bu düzenlemeyi tekrar gündeme getirmesini eleştirdi. Kaboğlu, "Neden bizim Anayasa'ya uygun önerilerimiz dikkate alınmadı?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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