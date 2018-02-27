CHP'li İsim 2019'la ilgili Gizli İttifak Toplantılarını Canlı Yayında Açıkladı

AK Parti ve MHP arasında yapılan seçim ittifakı diğer partileri de harekete geçirdi. CHP, HDP, İP ve SP'nin ittifak yapması gündemde. CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan katıldığı televizyonda yapılan gizli toplantıları ağzından kaçırdı.

CUMHUR İTTİFAKINA KARŞI "CHP, HDP, SP VE İP" İTTİFAKI

CHP PM Üyesi Zeki Kılıçaslan, CHP-HDP-İP ve SP arasında yapılan toplantılardan kimsenin haberi olmadığını söyledi. Siyasi partiler, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra AK Parti ile MHP arasında 'Cumhur İttifakı' konusunda anlaşmaya varıldı. İddiaya göre iki parti arasında 2019 öncesi sağlanan mutabakatın karşısında; CHP, HDP, SP ve İP de çalışmalarına devam ediyor.

GİZLİ İTTİFAK TOPLANTILARINI AĞZINDAN KAÇIRDI

Parti temsilcileri ittifak iddialarını reddetse de, CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, yapılan gizli toplantıları canlı yayında ağzından kaçırdı.

"SİZİN HABERİNİZ OLMADI"

Kılıçaslan, "Dün bir toplantı yapıldı. Sizin haberiniz olmadı. CHP'li Mehmet Bekaroğlu, HDP'li Ayhan Bilgen, İyi Parti, Saadet Partisi...Hepsinin olduğu toplantı" diyerek ekledi: "Gerekirse HDP ile de ittifak yapılır."