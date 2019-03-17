CHP'li İnce: Üç Oy Fazla Almak İçin Beka Sorunu Var Diyorlar

CHP'li Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın 'beka seçimi' söylemlerini eleştirerek, "Üç oy fazla alabilmek için 'Beka problemi var' diyorlar. Bu memlekette 'Beka problemi var' demek, bu ülkeye kötülük yapmaktır" diye konuştu.

Muharrem İnce, CHP'nin Bilecik seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Tevfikbey Caddesi üzerinde toplanan partililere seslenen İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçimleri için kullandıkları 'beka seçimi' söylemlerini eleştirerek, şöyle dedi:

"Hiç kimse şu ana kadar yerel seçimler için beka seçimidir demezken bunu ilk kez Erdoğan ve Bahçeli söyledi. Bu ülkeye bir yatırım yapacak olanlar bu ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Beka sorunu vardır' demesinin üzerine yatırım yapar mı? Üç oy fazla alabilmek için 'Beka problemi var' diyorlar. Bu memlekette 'Beka problemi var' demek, bu ülkeye kötülük yapmaktır. İçişleri Bakanı 'Ülkede 750 terörist kaldı' dedi. Biz bu ülkede 750 teröristin üstesinden geliriz. O zaman bir beka sorunu yok. Beka demek; Bahçeli, Erdoğan koltuk aşkı demektir. Sayın Bahçeli meydanlarda Millet İttifakı'na 'illet ittifakı' diyor, 'beş harfliler' diyor. Hatırlatayım; Recep de beş harfli. Sayın Bahçeli'ye soruyorum; Recep kaç harfli?"

'KEK KUANTUMU YENDİ'

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki söylemlerini hatırlatan Muharrem İnce, kek ve bedava çayın kuantumu yendiğini belirterek, "24 Haziran seçimlerinde meydanlarda 'kuantum' dedik, 'yazılım' dedik, 'teknoloji' dedik, 'üretim' dedik, 'bilim, hukuk' dedik. Onlar ise 'bedava çay ve kek' dedi. Kek kuantumu yendi. O zaman yendi ama uzun vadede yenerse işte bu sefer bu memlekette beka sorunu olur. 'Bunlar seçimi kazanınca kuyruklar olacak, dövizler artacak' dedik; çıktı. 'O kuyruklar varlıktan oluyor' dediler. Siz o kuyruklarda zengin insan gördünüz mü? Türkiye'de soğan kuyruğu var" diye konuştu.

'EZAN BAĞIMSIZLIĞIN SİMGESİDİR'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İstanbul Taksim'de kadınların ezanı yuhaladığı iddialarına değinen Muharrem İnce, ezan ve Türk bayrağının bağımsızlığın sembolü olduğunu kaydederek şöyle dedi:

"8 Mart'ta 'Kadınlar ezanı yuhaladı' dediler. Orada polis önlerini kesiyor, gaz sıkıyor. Polisle bir arbede içerisine giriyorlar. ve kadınlar polisleri protesto ediyor, ıslık çalıyorlar. Orada ezan okunuyor, kadınlar ezanın okunduğunun farkında bile değil. Şimdi bunu alıp, 'Ezanı yuhaladılar' diye anlatıyorlar. Ben bu ülkenin Türklerine kefilim, ben bu ülkenin Kürtlerine kefilim, ben bu ülkenin Alevilerine kefilim, ben bu ülkenin Sünnilerine, Şafilerine kefilim, ben bu ülkenin sağcılarına kefilim, ben bu ülkenin solcularına kefilim, ben bu ülkenin başı kapalılarına kefilim, ben bu ülkenin başı açıklarına kefilim, 82 milyona kefilim. Hiç kime ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Bizim bağımsızlığımızın iki sembolü vardır. Biri bayrağımızdır, öbürü ezanımızdır. İkisi bağımsızlığımızın simgesidir. Ezan Müslümanlar için namaza bir çağrı olduğu gibi bağımsızlığımızın da simgesidir. Üç beş zibidi çıkabilir, ona bir şey diyemem ama bu topraklarda hiç kimse ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Yuhalayacak olan bir babayiğit çıkarsa da onun alnını karışlarız hep birlikte. Ama olmamış şeyleri meydanlarda anlatarak, insanların dini duygularıyla oynamamak lazım."

CHP'li Muharrem İnce konuşmasının ardından Millet İttifakı Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin için destek istedi.

- Bilecik

Kaynak: DHA