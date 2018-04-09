CHP'li İnce'den, İstanbul Belediye Başkanlığı Yorumu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. İnce, "Ankara'dakiler İstanbul'a, İstanbul'dakiler Ankara'ya aday gösteriyorlar. Afrin'e aday gösterirlerse şaşırmam" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce adının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçtiği sorusuna ilginç bir cevap verdi. İnce, "Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak isteyen arkadaşlarım var partide. Onlar beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacaklar ise Ankara'ya aday gösteriyor. Bu gidişle Afrin bile düşebilir bize. Genel merkezin İstanbul'da üyelerle bir anket yaptığını biliyorum. Çıkan sonucu da biliyorum" dedi.

" Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirlesin"

CHP'li ince Cumhurbaşkanı adayını da 1 milyon 250 bin üyenin belirlemesi teklifini sundu. İnce, "Ben her zaman Cumhurbaşkanı adayımızı da, belediye başkanı adaylarımızı da örgütün seçmesi gerektiğini savundum. Sandığı koyalım sandıktan kim çıkarsa. Doğru olan budur. Muharrem İnce olarak ben de ön seçimle gelmedim. Ama her zaman ön seçim istedim. Şimdi Yalova özel durumunda da Yalova 1. Sıra adayı ön seçimle gelmeli, 2. ve 3. Sıra adayları atanmalıdır. Çünkü 2 milletvekili çıkartılabilir. Onu dengelemek için bunu yapmalıyız. İstanbul da 200 bin üyemiz var. Bu üyeler, para, pul, şan ve şöhretle satın alınabilir mi? Manipüle edilebilir mi? Olamaz bu mümkün değil. Yönlendirilemez. Bunların önüne sandık koyarsak bir sonuç çıkar. Cumhurbaşkanı adayımızın da 1 milyon 250 bin üyemizin oyları ile belirlenmesini istiyorum. Doğru budur" diye konuştu. - YALOVA