CHP'li İnce: Cumhurbaşkanı Adayı ile Belediye Başkan Adayları Ön Seçimle Belirlenmeli

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, belediye başkan adayları ve cumhurbaşkanı adayını örgütün seçmesi gerektiğini söyledi. Kulislerde adının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmesi konusunda ise İnce, "Ankara'ya aday olmak isteyen arkadaşlarım beni İstanbul'a aday gösteriyor. İstanbul'a aday olmak isteyenler de Ankara'ya aday gösteriyor. Bilmiyorum artık neresi çıkacak" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin il örgütünün düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim sürecine yaklaşıldığını belirterek partililere tavsiyelerde bulunan İnce, CHP'de örgütün en önemli unsur olduğunu kaydetti. Aday belirlenmesinde yıllardır ön seçimi savunduğunu vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Benim önerim, öteden beri söylüyorum, cumhurbaşkanlığı adayımızı da belediye başkan adaylarımızı da örgütün seçmesi. Sandığı koyalım, sandıktan kim çıkarsa aday odur. Doğrusu da budur. Peki sen kendin ön seçimle mi geldin Muharrem İnce? Hayır gelmedim ama hep ön seçim istedim ve istiyorum. Yalova'nın milletvekili sayısı 3'e çıktığı için, Yalova özel durumunda birinci sıra milletvekili adayı ön seçimle gelmeli, 2 ve 3'üncü sıra atama olmalıdır. Çünkü ikiyi çıkarma ihtimalimiz var. Onu dengeleyebilmek için 1 ön seçimle gelsin, 2 ve 3 merkez yoklamasıyla olsun, dengeli olalım, 2 çıkarmak için uğraşalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyecek 200 bin üyemiz var. 200 bin üye parayla, pulla, şanla, şöhretle satın alınabilir mi, manipüle edilebilir mi? Olamaz, mümkün değil. 200 bin üye hiçbir şekilde yönlendirilemez. Hiçbir şekilde, medyayla, ekonomik güçle yönlendirilemez. CHP'liler ekonomik güçle zaten yönlendirilemez. Sökmez yani bize. Başka partilerde olabilir de bizde olmaz o iş. Yıllardır olmadı. 200 bin kişinin önüne sandığı koyarsan oradan bir sonuç çıkar. Ben adayların böyle belirlenmesini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesi için de 1 milyon 200 bin üyemiz var. Örgütün önüne sandık konulmasını doğru buluyorum. En azından büyük şehirlerde bunun doğru olacağını düşünüyorum; küçük şehirlerde farklı bir yöntem olabilir, ona bir itirazım yok. Ama 80 bin, 100 bin, 200 bin üyesi olan bir kentte ön seçimin doğru sonuç vereceğini düşünüyorum."

İnce, kulislerde adının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmesi konusunda ise şunları kaydetti:

"Benim Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıma gelince; Ankara'ya aday olmak isteyen arkadaşlarım var partide, onlar beni İstanbul'a aday gösteriyor; İstanbul'a aday olmak isteyen arkadaşlarım da beni Ankara'ya aday gösteriyor. Bilmiyorum artık neresi çıkacak. Ancak bildiğim birşey var; Genel Merkez'in İstanbul'da üyelerle bir anket yaptığını duyuyorum, biliyorum. Bu anketin sonucunu da biliyorum ve teşekkür ediyorum." - Yalova