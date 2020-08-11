Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce: Perşembe sabahı açıklama yapacağım Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi.

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin" dedi.

"ŞİMDİ YOLA ÇIKIYORUM"

Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova'nın Elmalık köyünden yola çıkarken Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İnce, "Yolculuk nereye" diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.

Kaynak: DHA