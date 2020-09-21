Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 16 Son dakika haberi... Mersin'de DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildiMERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı grupların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin örgüt mensuplarının kendi aralarında Türkiye'nin Suriye ile savaşa girmesi durumunda bunun kendilerine fayda sağlayacağı şeklinde aralarında konuşmaların geçtiği belirlendi. Türkiye'nin, DEAŞ terör örgütü açısından en az bir batılı ülke kadar hedefi konumunda olduğu, örgüt mensuplarının Türkiye'yi 'TAĞUT' düzen olarak gördükleri ve Afganistan veya Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönüşmesi için faaliyet yürüttükleri ortaya çıktı. Yapılan çalışma neticesinde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K, E.A, Z.A.B. Mersin'de, A.B. ise Bitlis'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Emniyet binası ve tabelası-Adliye binası-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi-Şüphelilerin araçtan indirilmesi-Şüphelilerin sıraya konulması-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

==========================

CHP'li İnce: Akıllı siyaset lazım (2)

İNCE, ÇORUM'U ZİYARET ETTİCHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Amasya'nın ardından Çorum'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İnce, sokakta selamlaştığı vatandaşlarla fotoğraf da çekildi. Memleket Hareketi'nin kurucusu arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını dile getiren İnce, "10 gün önce Doğu ve Güneydoğu'daydık. Bu sefer Karadeniz'den başladık. Artvin'den başladık. Şu anda Çorum'da sokaklarda insanlarla sohbet ediyoruz" dedi.

Çorum ziyaretinin ardından CHP'li İnce, Karadeniz gezisini tamlayarak bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY