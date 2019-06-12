CHP'li İmamoğlu Maltepe'de halkla buluştu

İSTANBUL (İHA) – CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, yarın mekansal tasarım projelerini açıklayacağını belirtti.

Başıbüyük ve Fındıklı mahallelerinde seçim otobüsünden halkı selamlayan İmamoğlu, daha sonra Maltepe Meydanı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da kendisine eşlik ettiği İmamoğlu, "Şimdi milletimiz vatandaşın yanında olan, sorunlarını dinleyen, çözümlerini bulan kimdir diye baktığında ona oy verdi 31 Mart'ta. 23 Haziran'da da fazlasıyla ona oy verecek. Bu kadar net. Buradan söylüyorum. Sosyal yardımlar, İstanbul'un deprem ve dönüşüm sorunu Yarın lütfen saat 11.00'daki basın açıklamamı takip edin. Biliyorum, beni takip ediyorsunuz, iyi ki varsınız. Yarın İstanbul'un mekansal tasarımlarını, projelerini sizlerle paylaşacağım. Bu şehrin tüm sorunlarına ve tüm çözümlerine hakimiz. Göreceksiniz, İstanbul'un gelmiş geçmiş en başarılı, en demokrat belediye başkanı olacağım. Size söz veriyorum. Beni gördüğünüzde, çocuklarınıza büyük olarak sizler diyeceksiniz ki, 'Bak, Ekrem abiniz gibi çalışkan olun.' Size söz veriyorum. Çok çalışacağım. Hiç yorulmayacağım. Hem gençliğimiz var, hem enerjimiz var, hem de yüreğimiz var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA