CHP'li İlgezdi: "Opera, bale ve koroların seyirci ve temsil sayıları, kadroları sürekli azalıyor"
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CHP'li İlgezdi: "Opera, bale ve koroların seyirci ve temsil sayıları, kadroları sürekli azalıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, opera, bale ve koroların seyirci ve temsil sayıları ile kadrolarının sürekli azaldığı iddiasında bulundu.

CHP'li İlgezdi:
21.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, opera, bale ve koroların seyirci ve temsil sayıları ile kadrolarının sürekli azaldığı iddiasında bulundu.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, opera, bale, orkestra, koro ve toplulukları ile ilgili istatistiklerden derlediği Kültür Sanat Raporu'na ilişkin bilgi verdi. Türkiye'de 7 senede Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı opera, bale, orkestra, koro ve toplulukların seyirci sayısının yüzde 27 oranında azaldığını savunan İlgezdi, 2013-2014 sezonunda seyirci sayısının 816 bin 573 iken, 2018-2019 sezonunda bu sayının 597 bin 532'ye gerilediğini belirtti. İlgezdi, "Sanatı bina yapmak sanan iktidar, kültür sanatta büyük bir erozyon yaşanmasına neden oluyor. Opera, bale ve koroların seyirci sayıları, temsil sayıları, kadroları sürekli azalıyor." ifadesini kullandı.

Daralmanın sadece seyirci sayısıyla sınırlı kalmadığını savunan İlgezdi, Bakanlık bünyesinde görev yapan sanatçı sayılarında ciddi bir azalma olduğunu öne sürdü. Devlet Opera ve Balesinde görev yapan sanatçı sayısının her yıl azaldığını da iddia eden İlgezdi, 2014-2015 sezonunda 2 bin 737 olan sanatçı sayısının, 2018-2019 sezonunda 321 kişi azalarak 2 bin 416'ya gerilediğini belirtti. İlgezdi, 2018-2019 itibarıyla kurumda görev yapan sanatçı sayısının 2014-2015 sezonuna göre, yüzde 12 oranında azaldığını, kurumdan ayrılan 321 kişiden 273'ünün kadın sanatçı olduğunu öne sürdü.

"Geçen yıl hizmete giren yeni koltukların yüzde 86'sı boş kaldı"

Opera ve bale alanında geçen yıl hizmete giren yeni koltukların yüzde 86'sının boş kaldığını savunan İlgezdi, 2018-2019 sezonunda 2013-2014 sezonuna kıyasla gösteri sayısında yüzde 26, oynanan eser sayısında yüzde 5 ve salon sayısında yüzde 13 azalma meydana geldiğini iddia etti. İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de kültür ve sanat alanında bütün doğruları ve kazanımları ortadan kaldıracak negatif bir dönüşüm yaşanıyor. Köklü sanat ve kültür kurumları birer ikişer kapatılıyor. Yasak, sansür ve baskı, her alanda kendini hissettiriyor. Sanat faaliyetlerini kendi ideolojik kodlarına uygun biçimde dönüştürmeye çalışan iktidar, başarılı olmadığı noktada devlet aygıtını bir güç olarak devreye sokuyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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