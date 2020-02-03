CHP'li İlgezdi'nin basın toplantısı ertelendi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin, parti genel merkezinde düzenleyeceği duyurulan basın toplantısı gündemdeki yoğunluk nedeniyle ertelendi.
03.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:22
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin, parti genel merkezinde düzenleyeceği duyurulan basın toplantısı gündemdeki yoğunluk nedeniyle ertelendi.
İlgezdi'nin, parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısının daha sonra yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA