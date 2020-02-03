CHP'li İlgezdi'nin basın toplantısı ertelendi
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CHP'li İlgezdi'nin basın toplantısı ertelendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin, parti genel merkezinde düzenleyeceği duyurulan basın toplantısı gündemdeki yoğunluk nedeniyle ertelendi.

03.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:22
CHP'li İlgezdi'nin basın toplantısı ertelendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nin, parti genel merkezinde düzenleyeceği duyurulan basın toplantısı gündemdeki yoğunluk nedeniyle ertelendi.

İlgezdi'nin, parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısının daha sonra yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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