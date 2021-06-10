CHP'li İlgezdi: "Her akşam turkuaz tabloda Türkiye'nin aşı tablosu da açıklansın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li İlgezdi: "Her akşam turkuaz tabloda Türkiye'nin aşı tablosu da açıklansın"

CHP'li İlgezdi: 'Her akşam turkuaz tabloda Türkiye'nin aşı tablosu da açıklansın'
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin aşı tablosunun her akşam Kovid-19 vaka tablosuyla birlikte açıklanmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin aşı tablosunun her akşam Kovid-19 vaka tablosuyla birlikte açıklanmasını istedi.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, günde ortalama 190 bin kişinin aşılanabildiğini, bugüne kadar sadece 13 milyon vatandaşa çift doz aşı yapılabildiğini ve şu ana kadar her 10 kişiden 7'sinin aşı olmadığını ifade etti.

Hükümetin yaptığı hatalar zincirinin ağır bir bedeli olduğunu savunan İlgezdi, "Yurttaşlarımız bu bedeli canlarıyla ödüyor. Can kayıplarını en aza indirmek ve tünelin ucunda ışığı görebilmek için şeffaf bir salgın yönetimine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Hangi tarihlerde, hangi aşıdan ne kadar doz teslim alınacağının, hangi aşıdan, hangi şehirde, kaç doz olduğunun günlük olarak açıklanmasını isteyen İlgezdi, şunları kaydetti:

"24 saat içinde hangi aşıdan, kaç doz yapıldığını belirtiniz. Gün içinde randevusu olduğu halde, aşı yaptırmayanların sayısını açıklayınız. Aşılananların ve randevusu olduğu halde aşı yaptırmayanların yaş gruplarını, meslek dallarını açıklayınız. Aşılarla ilgili bilgi kirliliğine izin vermemek adına aşılandığı halde hastalananların sayısını, bunlardan hastaneye yatanları ve yoğun bakıma alınanları günlük açıklayınız. Kısacası günü değil, hayatları kurtarmak için sorumluluğunuzun gereğini yerine getiriniz. Bir can bile yitirmemek adına vakit geçirmeden her akşam turkuaz tabloda Türkiye'nin aşı tablosunu da açıklayınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'
Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li İlgezdi: "Her akşam turkuaz tabloda Türkiye'nin aşı tablosu da açıklansın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 10:16:55. #1.14#

title