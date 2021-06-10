CHP'li İlgezdi: "Her akşam turkuaz tabloda Türkiye'nin aşı tablosu da açıklansın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin aşı tablosunun her akşam Kovid-19 vaka tablosuyla birlikte açıklanmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin aşı tablosunun her akşam Kovid-19 vaka tablosuyla birlikte açıklanmasını istedi.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, günde ortalama 190 bin kişinin aşılanabildiğini, bugüne kadar sadece 13 milyon vatandaşa çift doz aşı yapılabildiğini ve şu ana kadar her 10 kişiden 7'sinin aşı olmadığını ifade etti.

Hükümetin yaptığı hatalar zincirinin ağır bir bedeli olduğunu savunan İlgezdi, "Yurttaşlarımız bu bedeli canlarıyla ödüyor. Can kayıplarını en aza indirmek ve tünelin ucunda ışığı görebilmek için şeffaf bir salgın yönetimine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Hangi tarihlerde, hangi aşıdan ne kadar doz teslim alınacağının, hangi aşıdan, hangi şehirde, kaç doz olduğunun günlük olarak açıklanmasını isteyen İlgezdi, şunları kaydetti:

"24 saat içinde hangi aşıdan, kaç doz yapıldığını belirtiniz. Gün içinde randevusu olduğu halde, aşı yaptırmayanların sayısını açıklayınız. Aşılananların ve randevusu olduğu halde aşı yaptırmayanların yaş gruplarını, meslek dallarını açıklayınız. Aşılarla ilgili bilgi kirliliğine izin vermemek adına aşılandığı halde hastalananların sayısını, bunlardan hastaneye yatanları ve yoğun bakıma alınanları günlük açıklayınız. Kısacası günü değil, hayatları kurtarmak için sorumluluğunuzun gereğini yerine getiriniz. Bir can bile yitirmemek adına vakit geçirmeden her akşam turkuaz tabloda Türkiye'nin aşı tablosunu da açıklayınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş