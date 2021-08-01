CHP'li İlgezdi, göç konusunda bakanlık kurulmasını önerdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin karşı karşıya kalması muhtemel yeni sığınmacı dalgalarına hazırlıksız yakalanmaması için göç ve entegrasyon bakanlığı kurulmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin karşı karşıya kalması muhtemel yeni sığınmacı dalgalarına hazırlıksız yakalanmaması için göç ve entegrasyon bakanlığı kurulmasını istedi.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Suriye'de Mart 2011'den beri süren savaş ve çatışma ortamının sadece Suriye'yi değil, tüm bölgeyi ve Türkiye'nin sınırlarını istikrarsızlığa ve kaos ortamına sürüklediğini belirtti.

CHP'nin çözüm odaklı siyaset ürettiğini aktaran İlgezdi, "CHP, Suriye konusunda bütüncül, barıştan yana yeni bir siyaset dilinin oluşması için sorumluluk almayı, diyalog ortamı yaratmayı ve sorunu, konunun bütün paydaşlarıyla dayanışma içinde çözmek için politikalar üretmeyi görev kabul etmektedir." ifadesini kullandı.

İktidarın "sorumsuz" politikaları sonucunda Türkiye'nin sığınmacılar için geçici koruma merkezi olmaktan ziyade kalıcı bir açık hava hapishanesine dönüştüğünü ileri süren İlgezdi, sığınmacı sorununun insanlık ayıbına dönüştüğünü savundu.

Bu sorunun çözümü için Orta Doğu barış ve iş birliği teşkilatının kurulması ve diyalog ortamının oluşturulması gerektiğini ifade eden İlgezdi, şöyle devam etti:

"Suriyeli sığınmacıları Türkiye'de 'geçici' konumdan çıkartarak, 'kalıcı' statüye kavuşturmak için mesai harcayan iktidarın bu tutumu, sorunu insani boyutlardan soyutlayarak, iç politika malzemesi haline getirmektedir. Doğrusu ve olması gereken ise komşularımızın toprak bütünlüğünü bozmadan, yurtlarından edilen milyonlarca sığınmacının huzur içinde eve dönüşlerini güvence altına alacak barış ve refah temelli yeni bir siyasetin kurgulanmasındır.

Hamasi ve maceracı dış politikalar, sığınmacı sorununu sürekli deprem üreten fay hatları haline dönüştürmektedir. Türkiye'nin karşı karşıya kalması muhtemel yeni sığınmacı dalgalarına hazırlıksız yakalanmaması için mutlaka bir göç ve entegrasyon bakanlığı kurulmalıdır."

Evrensel değerlere uygun bir göçmen politikası belirlenmesi gerektiğini de belirten İlgezdi, Türkiye'nin kanatları altına sığınan milyonlarca kişinin güven, huzur ve barış içinde kendi vatanlarına dönmesinin yolunun açılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp