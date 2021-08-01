CHP'li İlgezdi, göç konusunda bakanlık kurulmasını önerdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li İlgezdi, göç konusunda bakanlık kurulmasını önerdi

CHP'li İlgezdi, göç konusunda bakanlık kurulmasını önerdi
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin karşı karşıya kalması muhtemel yeni sığınmacı dalgalarına hazırlıksız yakalanmaması için göç ve entegrasyon bakanlığı kurulmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin karşı karşıya kalması muhtemel yeni sığınmacı dalgalarına hazırlıksız yakalanmaması için göç ve entegrasyon bakanlığı kurulmasını istedi.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Suriye'de Mart 2011'den beri süren savaş ve çatışma ortamının sadece Suriye'yi değil, tüm bölgeyi ve Türkiye'nin sınırlarını istikrarsızlığa ve kaos ortamına sürüklediğini belirtti.

CHP'nin çözüm odaklı siyaset ürettiğini aktaran İlgezdi, "CHP, Suriye konusunda bütüncül, barıştan yana yeni bir siyaset dilinin oluşması için sorumluluk almayı, diyalog ortamı yaratmayı ve sorunu, konunun bütün paydaşlarıyla dayanışma içinde çözmek için politikalar üretmeyi görev kabul etmektedir." ifadesini kullandı.

İktidarın "sorumsuz" politikaları sonucunda Türkiye'nin sığınmacılar için geçici koruma merkezi olmaktan ziyade kalıcı bir açık hava hapishanesine dönüştüğünü ileri süren İlgezdi, sığınmacı sorununun insanlık ayıbına dönüştüğünü savundu.

Bu sorunun çözümü için Orta Doğu barış ve iş birliği teşkilatının kurulması ve diyalog ortamının oluşturulması gerektiğini ifade eden İlgezdi, şöyle devam etti:

"Suriyeli sığınmacıları Türkiye'de 'geçici' konumdan çıkartarak, 'kalıcı' statüye kavuşturmak için mesai harcayan iktidarın bu tutumu, sorunu insani boyutlardan soyutlayarak, iç politika malzemesi haline getirmektedir. Doğrusu ve olması gereken ise komşularımızın toprak bütünlüğünü bozmadan, yurtlarından edilen milyonlarca sığınmacının huzur içinde eve dönüşlerini güvence altına alacak barış ve refah temelli yeni bir siyasetin kurgulanmasındır.

Hamasi ve maceracı dış politikalar, sığınmacı sorununu sürekli deprem üreten fay hatları haline dönüştürmektedir. Türkiye'nin karşı karşıya kalması muhtemel yeni sığınmacı dalgalarına hazırlıksız yakalanmaması için mutlaka bir göç ve entegrasyon bakanlığı kurulmalıdır."

Evrensel değerlere uygun bir göçmen politikası belirlenmesi gerektiğini de belirten İlgezdi, Türkiye'nin kanatları altına sığınan milyonlarca kişinin güven, huzur ve barış içinde kendi vatanlarına dönmesinin yolunun açılması gerektiğini kaydetti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1)
Erdoğan: 'Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir.'
Erdoğan: "Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Aleyna Tilki Kerem Kamışlı Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Can Bartu Mete Gazoz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li İlgezdi, göç konusunda bakanlık kurulmasını önerdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 15:46:21. #1.14#

title