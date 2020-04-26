CHP'li İlgezdi'den sanat ve sanatçılara destek çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› CHP'li İlgezdi'den sanat ve sanatçılara destek çağrısı Açıklaması - Haber
Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Politika, Haber

CHP'li İlgezdi'den sanat ve sanatçılara destek çağrısı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sanat ve sanatçıların desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve açıklanan destek paketlerinden büyük ölçüde turizm sektörünün yararlandığı görülmektedir.

26.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:18
CHP'li İlgezdi'den sanat ve sanatçılara destek çağrısı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sanat ve sanatçıların desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve açıklanan destek paketlerinden büyük ölçüde turizm sektörünün yararlandığı görülmektedir. Bu sıkıntılı günlerde kültür-sanat emekçilerine can suyu olacak kaynak mevcuttur." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılması arzıyla TBMM Başkanlığına soru önergesi verdiğini bildirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kültür ve sanat faaliyetlerine bu süreçte kısıtlama getirildiğini hatırlatan Gamze Akkuş İlgezdi, bu kapsamda tiyatrolar, sinemalar, konser salonları ve gösteri merkezlerinin faaliyetlerinin süresiz durdurulduğunu hatırlattı.

Gelişmiş ekonomilerin, sanatçıların ve kültür endüstrisinin süreçten zarar görmemesi için acil tedbir paketlerini yürürlüğe koyduğunu vurgulayan İlgezdi, Birleşik Krallık'ta sanatçılara yönelik 192 milyon dolarlık bir yardım paketi oluşturulduğunu, Almanya'nın sanatçılara ve sanat kurumlarına 9 ila 15 bin avro destek sağlamaya başladığını, Fransa'nın da yazar ve sanatçılara kişi başı 1500 avroluk bir destek açıkladığını aktardı.

Türkiye'de bu kapsamda bir paketin henüz gündeme dahi gelmediğini ifade eden Gamze Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatro, tiyatro kooperatifi ve oyuncu sendikalarının temsilcileriyle 14 Mart 2020 tarihinde bir araya gelmiş ve 'Kültür sanat faaliyetleri nisan ayı sonuna kadar ertelendi, bir hafta içerisinde destek paketi açıklayacağız' demişti. Bu açıklamanın üzerinden bir aydan fazla bir süre geçtiği halde Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve açıklanan destek paketlerinden büyük ölçüde turizm sektörünün yararlandığı görülmektedir. Kamuoyuna yansıyan tedbirler kapsamında özel tiyatrolara yeni sezonda yapılacak yardımların üst limitleri artırılmış, yardım yapılacak özel tiyatro sayısı genişletilmiş, destek başvuruları temmuz ayına uzatılmış, yeni sezon ödemeleri ise eylül ayına çekilmiş, 2019-2020 sanat sezonu için bakanlıktan yardım almış, pandemi nedeniyle yasaklar kapsamına girmiş ve oyun taahhütlerinin tamamını yerine getirememiş projelere verilen destek miktarında herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği ifade edilmiştir.

Bunun dışında sanat ve sanatçılar ile ilgili bir destek açıklanmamıştır. Sahne sanatları ve müzik sektörü başta olmak üzere sokak sanatçısından ışıkçısına, saz ekibinden şoförüne, yeme içme lojistik çalışanından temizlik işçisine kadar çok değişik kademelerde çalışanlar, oyuncular, gişeciler, yer göstericiler, sorumlu müdürler, set emekçilerinden oluşan binlerce kişinin hiçbir güvencesi yoktur. Oysa bu sıkıntılı günlerde kültür-sanat emekçilerine can suyu olacak kaynak mevcuttur."

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca üretilen, ithal veya ihraç edilen kaset, CD, DVD, matbaa makinesi, fotokopi makinesi gibi ürünlerden yüzde 3 oranında kesinti yapıldığını, bu kesintilerin "telif tazmin bedeli" ya da bilinen şekliyle "özel kopyalama harcı" adı altında bir fonda toplandığını kaydeden İlgezdi, 2017 yılı itibarıyla fon büyüklüğünün 320 milyon liraya ulaştığını da kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haber
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haber
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı Haber
Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı
İngiliz halkı koronavirüsü umursamadı! Güneşi gören dışarı akın etti Haber
İngiliz halkı koronavirüsü umursamadı! Güneşi gören dışarı akın etti
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haber
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor
Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor
'Sigara almaya çıktım' diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Başkent'te görülen 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Pakistan Başbakanı'ndan 'Diriliş Ertuğrul' yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Bakırköy'de bir kişi, 'Çantamda bomba var' diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Yener Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Falcao Podolski Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan Para Cezası
Şu an buradasınız: CHP'li İlgezdi'den sanat ve sanatçılara destek çağrısı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 13:42:01. #1.15#
title