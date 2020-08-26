CHP'li İlgezdi'den "sağlıkta ek ödeme" açıklaması Açıklaması
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CHP'li İlgezdi'den "sağlıkta ek ödeme" açıklaması Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, tüm sağlık çalışanlarının ek ödemeden yararlandırılması gerektiğini bildirdi.

CHP'li İlgezdi'den
26.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, tüm sağlık çalışanlarının ek ödemeden yararlandırılması gerektiğini bildirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, İlgezdi'nin sağlıkta ek ödeme uygulamasına ilişkin değerlendirilmelerine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık emekçilerinin canlarını hiçe sayarak, mücadele ettiklerini vurgulayan İlgezdi, bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

İlgezdi, sağlık çalışanlarına "teşekkür ikramiyesi" verilmesi, Kovid-19'un meslek hastalığı kategorisine alınması ve hayatını kaybeden sağlık personelinin ise "görev şehidi" sayılması için yaptıkları teklifin iktidar tarafından kabul görmediğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesine rağmen bazı başhekimlerin keyfi uygulamaları nedeniyle birçok sağlık çalışanına tavandan ek ödeme yatırılmadığını belirten İlgezdi, bu tür yanlış uygulamalar nedeniyle hastanelerde iş barışının zedelendiğini savundu.

Sağlık çalışanları arasındaki eşitsizliğin, giderek derinleştiğini ileri süren İlgezdi, "Ülkemizde virüs ile mücadelede canlarını kaybeden, ailelerinden, çocuklarından ayrı otel odalarında kalmak zorunda kalan cefakar hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimize eşit ödeme yapılmadığı gibi eşit ödemeyi hak eden sağlık çalışanları daha az ücretlerle daha fazla çalışmaya zorlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan aile hekimlerinin de maaş alamadığını iddia eden İlgezdi, sağlık emekçileri için CHP'nin taleplerini şöyle sıraladı:

"Buradan açık çağrıda bulunuyoruz, ek ödeme eşitsizliğinden derhal vazgeçilmelidir. Tüm sağlık çalışanları istisnasız ek ödemeden yararlandırılmalıdır. Üniversite hastanelerinde çalışan hekim ve sağlık çalışanları ek ödemelerden yararlandırılmalıdır. Ek ödemeler başhekimlerin tercihine bırakılmamalıdır. Aile hekimlerinin maaşlarından kesinti yapılmamalıdır. İş barışı için ve daha da önemlisi halk sağlığı için eşit işe eşit ücret verilmesi için performans sisteminden vaz geçilerek, maaşlarda iyileştirme yapılmalıdır."

Kaynak: AA

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