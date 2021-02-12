CHP'li İlgezdi'den, "Kovid-19 Bilimsel Araştırma Kurulu" düzenlemesine tepki Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının "mevzuat" engeline takıldığını, Etik Kurul'dan araştırma izni alan çok sayıda akademisyen ve bilim insanının, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Kovid-19...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının "mevzuat" engeline takıldığını, Etik Kurul'dan araştırma izni alan çok sayıda akademisyen ve bilim insanının, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Kovid-19 Bilimsel Araştırma Kurulu'nu geçemediğini ileri sürdü.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, salgın hakkında çalışma yapacak bilim insanlarının Etik Kurul'un yanı sıra Kovid-19 Bilimsel Araştırma Kurulu'ndan da izin alması gerektiğini hatırlattı. Bilimsel araştırmaların Bakanlık onayına bağlanmasının açıkça sansür olduğunu savunan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme bilimsel araştırmalara müdahaledir. Tekelci bir anlayış akademik özgürlüğün önüne set çekiyor. Türkiye bu gidişle yakında bilimsel içerik üretemez hale gelecek. 12 Eylül rejimi de beğenmediği kitapları, makaleleri 'muzır' ilan ederek yasaklardı. 21'inci yüzyılda, üstelik tüm dünyanın mücadele ettiği bir pandemi sürecinde, Kovid-19'la ilgili bilimsel çalışmaların ilave izin şartına bağlanması da bilimsel araştırmalara 'muzır' muamelesi yapmaktır. Bu kabul edilemez. Bakanlıktan bilimsel araştırmalara müdahale etmemesini talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan