CHP'li İlgezdi'den "eğlence vergisinin" sıfırlanması için kanun teklifi
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CHP'li İlgezdi'den "eğlence vergisinin" sıfırlanması için kanun teklifi

CHP'li İlgezdi'den 'eğlence vergisinin' sıfırlanması için kanun teklifi
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konserlerden ve biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınan verginin, 31 Aralık 2022'ye kadar sıfırlanması için kanun teklifi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konserlerden ve biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınan verginin, 31 Aralık 2022'ye kadar sıfırlanması için kanun teklifi verdi.

İlgezdi'nin, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Belediye Gelirleri Kanunu'na geçici madde ekliyor.

Teklife göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2022 tarihine kadar, konserlerden yüzde 10 ve biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden yüzde 5 oranında alınan eğlence vergisi sıfırlanacak.

Teklifin gerekçesinde, salgın döneminde resmi olmayan verilere göre, Türkiye genelinde 100'den fazla müzisyenin işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettiği savunuldu.

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınan eğlence vergisinin, sanatçıların bu dönemde karşılaştıkları mağduriyetlerden biri olduğu ifade edildi. Sattığı her konser bileti için hem KDV hem de eğlence vergisi ödemek zorunda olan, destek almadan konser düzenleyen bir sanatçının, 100 liralık biletten ancak 9 lira gelir sağlayabildiği belirtilen gerekçede, salgın nedeniyle konserlerini dijital mecralara taşıyan sanatçıların da eğlence vergisi ödediği vurgulandı.

Teklifle, "eğlence vergisi" sıfırlanarak, sanatçılara devlet desteği sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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