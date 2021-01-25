CHP'li İlgezdi balenin sportif faaliyet olarak kabul edilmesini eleştirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, balenin sportif faaliyet olarak kabul edilmesini eleştirerek, "Bale bir sanat dalıdır. Sırf bir federasyona para kazandırmak için baleyi spor dalı saymak, baleyi tüm köklerinden koparıp yok etmek anlamına gelir. Devlet verdiği bu onayı derhal iptal etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye Dans Sporları Federasyonunun talebiyle baleyi sportif faaliyet olarak kabul ettiğini belirtti.

Türkiye Dans Sporları Federasyonunun "56 saatlik bale antrenörlüğü" programı açmasını eleştiren İlgezdi, balenin temellerinin Rönesans'a dayandığını, 15-16. yüzyılda ortaya çıkan, tüm dünyada kabul edilen bir sanat dalı olduğunu aktardı. İlgezdi, şöyle devam etti:

"Böyle bir geçmişi olan, 1970 yılında 1309 sayılı Kanun ile sanat dalı olduğu da ortaya konulan bale, 56 saat eğitimle antrenörü yetiştirilebilecek bir spor dalına döndürülmeye çalışılıyor. Sanata düşman iktidarın, sanat dallarını sırf bu programa kursiyer kaydederek federasyona para kazandırmak için spor dalına çevirmesinin hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz. Bale bir sanat dalıdır. Sırf bir federasyona para kazandırmak için baleyi spor dalı saymak, baleyi tüm köklerinden koparıp yok etmek anlamına gelir. Devlet verdiği bu onayı derhal iptal etmelidir."

Sanatçıların ve akademisyenlerin "bale eğitimi verebilecek bir yeterlilik için en az 14 yıl eğitimin gerektiğini" belirttiğine işaret eden İlgezdi, "56 saatlik antrenör eğitimiyle ne olabilir?" ifadesini kullandı.

Bu eğitimle federasyona para kazandırmanın amaçlandığını ileri süren İlgezdi, "Bale eğitiminin hiçbir noktasında 'bale antrenörü' diye bir kavram bulunmamaktadır. Federasyon bu kursu açarak para kazanma derdine sanatı alet etmektedir." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen