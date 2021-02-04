CHP'li İlgezdi: "37 milyon doz aşı ne zaman gelecek?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 37 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ne zaman geleceğini sordu.

İlgezdi yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dışarıdan aşı tedarik sürdürülebilirliği şüphelidir" açıklamasının kamuoyunda tedirginlik yarattığını öne sürerek Sağlık Bakanlığının aşı tedarik takvimini derhal açıklaması gerektiğini bildirdi.

İlgezdi, 50 milyon 550 bin adet aşı anlaşmasına rağmen sadece 13 milyon aşının Türkiye'ye geldiğini belirterek "Avrupa'daki aşı tedarik sıkıntısı da göz önüne alındığında aşılamanın sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri mevcut. 83 milyonluk ülkemizde ancak 50 milyon dozluk, 25 milyon için bir anlaşma yapabildi hükümet. Bu aşının da 37 milyonu halen gelmedi ve ne zaman geleceği de belirsiz. Süreç böyle yönetilemez. Anlaşılan o ki Türkiye aşı savaşını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 17 aşı çalışması olduğuna dikkati çeken İlgezdi, "Bunlardan Erciyes Üniversitesinin araştırması, uluslararası databasede yer alıyor. Çalışma Faz-2 ve Faz-3 süreçleri sonrasında en iyimser tahminle 5-6 ay (2021 Mayıs- Haziran) sonra onay alabilir. Seri üretime ne zaman geçebileceği ise başka bir soru işareti." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğretmene aşı nereden bulunacak?"

Eldeki 13 milyon aşının 7,5 milyon 65 yaş üzeri için bile yeterli olmadığını ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1 Mart'ta okullar açılmadan önce öğretmenlerin şubat ayında aşılanmasının planlandığını açıkladı. Elimizdeki aşı 65 yaş üzerine bile yetmezken 1 milyon 117 bin 686 öğretmene nereden aşı bulunacak? Üstelik bu sayıya okulda görevli diğer personel dahil değil."

Açıklamada, İlgezdi'nin konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da bir soru önergesi vererek "37 milyon doz aşı ne zaman gelecek?" diye sorduğu da belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş