CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti
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CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Genel Meclis üyesi Nihat Gündüz hayatını kaybetti.

04.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:54
CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti

(CHP) İl Genel Meclis üyesi Nihat Gündüz hayatını kaybetti.


CHP'de Bilecik'in ilçesinde İl Genel Meclis üyesi seçilen ve 9 ay görevde bulunan Nihat Gündüz geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Gündüz, Bilecik'ten Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edilirken burada bir ameliyat olmuştu. Nihat Gündüz, 6 günlük hayat mücadele kaybederek hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi ikindi namazına müteakip İnhisar ilçesine bağlı Çayköy caminden kaldırılarak köy mezarlığına defnedilecektir. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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