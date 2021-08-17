CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı Kırşehir'de yapılacak

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP'li il belediye başkanlarının 18-22 Ağustos'ta kentte bir araya geleceklerini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP'li il belediye başkanlarının 18-22 Ağustos'ta kentte bir araya geleceklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanlarının tarih ve kültür şehri Kırşehir'de, 18-22 Ağustos'ta bir araya gelerek, ülke gündemi, turizm, ekonomi, yeni normalleşme gibi konuları ele alarak yol haritası belirleyeceklerini belirtti.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan orman yangınları ve Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketini değerlendireceklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizin kültürel, tarihsel, ekonomik ve sosyal yapıları, belediyeler olarak aramızda oluşturacağımız istişare ve dayanışma ağları, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf genelgesi, 1 Temmuz itibarıyla açıklanan yeni normalleşme sürecinin getirdikleri ve benzeri konular toplantımızda görüşeceğimiz konulardan bazıları olacaktır. Ülkemizin öne çıkan başlıklarını bütüncül bir boyutta ele alarak değerlendirmelerde bulunacağımız toplantımızda, ilimizin tarihsel ve kültürel olarak tanıtımını da bir kez daha gerçekleştirmiş olacağız. Bu kapsamda belediye başkanları toplantısının Kırşehir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner