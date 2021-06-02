CHP'li heyetten Çankırı'da esnaf ziyareti
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CHP'li heyetten Çankırı'da esnaf ziyareti

CHP'li heyetten Çankırı'da esnaf ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ile Gülizar Biçer Karaca, beraberinde 44 kişilik heyet ile Çankırı'da esnafı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ile Gülizar Biçer Karaca, beraberinde 44 kişilik heyet ile Çankırı'da esnafı ziyaret etti.

CHP'li İlgezdi ile Karaca, beraberindeki partililerle önce CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. İlgezdi, Çankırı'dan il dışına yoğun göç yaşandığını söyleyerek, "Bugün ekmeğini, aşını, geleceğini Türkiye'nin başka kentlerinde arayan 500 binden fazla Çankırılı var. Ne yazık ki bütün bu olumsuzluklar bir araya geldiği vakit Çankırı, haklı olarak kendini yalnız hissediyor. Şunu önemle vurgulamak istiyorum; Çankırı ve Çankırı insanı asla yalnız değildir. Biz Çankırı'nın potansiyelini biliyor, Çankırılı hemşehrilerimizin gücüne güveniyoruz. CHP olarak, Çankırı'mızı kalkındırmak için yola çıktık. Biz Çankırı'nın tarihine sahip çıkacağız. Çankırı'yı gençlerle birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. CHP'li heyet daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.


CHP'li heyetten Çankırı'da esnaf ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

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