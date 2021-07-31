CHP'li heyet Konya'ya gidecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li heyet Konya'ya gidecek

CHP'li heyet Konya'ya gidecek
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

CUMHURİYET Halk Partisi'nden oluşan heyetin, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı araştırmak için Konya'ya gideceği bildirildi.

CUMHURİYET Halk Partisi'nden oluşan heyetin, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı araştırmak için Konya'ya gideceği bildirildi. 

CHP'li heyet, Konya'da bir eve yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı incelemek üzere Konya'ya gidecek. CHP'den yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan katliamın ardından, heyet kurulması talimatı verdi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığında, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer'den oluşan heyet, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Konya'da olacak" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Konya'daki katliama tepkiler çığ gibi büyüyor! Siyasilerden peş peşe açıklamalar
Konya'daki katliama tepkiler çığ gibi büyüyor! Siyasilerden peş peşe açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
İletişim Başkanı Altun: '(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla...
İletişim Başkanı Altun: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Sevda Erginci Oğulcan Engin Prens William
Spor Can Bartu Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li heyet Konya'ya gidecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 02:07:29. #1.14#

title