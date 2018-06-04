CHP'li Heyet Gülen Dosyalarını İnceledi

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişin belgeleri incelemek için Adalet Bakanlığına gelen Emir, 5 saatlik görüşmenin sonunda, "Çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili bir bilgi vermeyeceğiz, oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık." dedi.

CHP'li Heyet Gülen Dosyalarını İnceledi

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişin belgeleri incelemek için Adalet Bakanlığına gelen Emir, 5 saatlik görüşmenin sonunda, "Çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili bir bilgi vermeyeceğiz, oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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