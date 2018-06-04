CHP'li Heyet Gülen Dosyalarını İnceledi

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişin belgeleri incelemek için Adalet Bakanlığına gelen Emir, 5 saatlik görüşmenin sonunda, "Çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili bir bilgi vermeyeceğiz, oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık." dedi.