CHP'li Hamzaçebi, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı TÜFE verilerini değerlendirdi Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ilişkin, "Faiz indirimlerine devam etsinler. Türkiye için bunlar daha iyi günlerdir. Kısa sürede yüzde 20'lerin üzerine çıkacak bir enflasyon olursa kimse şaşırmasın." dedi.

Hamzaçebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı TÜFE verilerini değerlendirdi.

TÜİK'in yüzde 19,89 olarak açıkladığı TÜFE oranın, "baskılanmış" olduğunu savunan Hamzaçebi, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) bir önceki yılın aynı ayına göre ekim ayı TÜFE oranını yüzde 49,87 olarak açıkladığını söyledi.

Mehmet Akif Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indiriminin ilk sonuçlarını burada görüyoruz. Esasen, geçmişten gelen birikim var, üzerine faiz indirimini getirdiğiniz zaman böyle bir sonuç çıkıyor. Merkez Bankası'nın 'artık çekirdek enflasyon oranına bakacağım' dediği çekirdek enflasyon oranı da yüzde 16,82. Merkez Bankası'nın politika faizi ise yüzde 16. Politika faizi, çekirdek enflasyonun altında kalmıştır. 'Faiz, enflasyonun nedenidir' gibi bilim dışı bir iddiayı ortaya koyanlar, hiçbir zaman kabulü mümkün olmayan bu anlayışa sahip olanlar, bundan ders alacaklar mıdır? Almayacaklardır. Faiz indirimlerine devam etsinler. Türkiye için bunlar daha iyi günlerdir. Kısa sürede yüzde 20'lerin üzerine çıkacak bir enflasyon olursa kimse şaşırmasın."

CHP'li Hamzaçebi, Trabzon'un Araklı ilçesindeki Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nin hukuka uygun olmadığı iddiasıyla Trabzon Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, mahkemenin, tesisin çevre düzeni planını iptal ettiğini belirtti. Bölgede incelemelerde bulunduğunu anlatan Hamzaçebi, halkın, canlıların ve atık suların karıştığı dereler ile Karadeniz'in, tesisten zarar gördüğünü kaydetti. Hamzaçebi, "hukuka uygun olmayan" tesisin faaliyetlerinin, bir an önce durdurulmasını istedi.

Haberi Kaydet