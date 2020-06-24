CHP'li Hamzaçebi, maketten konut satışı mağdurları için araştırma önergesine destek istedi CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, maket üzerinden konut satışı vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık iddialarıyla ilgili hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Meclis araştırması istediklerini belirterek, tüm siyasi parti gruplarından önergelerine destek istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, maket üzerinden konut satışı vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık iddialarıyla ilgili hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Meclis araştırması istediklerini belirterek, tüm siyasi parti gruplarından önergelerine destek istedi.

Hamzaçebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararının bölge idare mahkemesince hukuka uygun bulunmasını eleştirdi.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını 7-8 yıl önce yaptığını söyleyen Hamzaçebi, "Bu kararın İstanbul seçimlerinin birinci yıl dönümüne denk getirilmesi, kararın hukuki değil siyasi olduğuna güçlü bir işarettir. İfade özgürlüğü kapsamında olan bu paylaşımların bir davaya konu edilmesi, sandıkta kaybedilen seçimin rövanşının başka şekillerde alınmak istendiğini göstermektedir." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 100 bin kişinin konut satışı vaadiyle dolandırıldığını ifade eden Hamzaçebi, özellikle İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki nüfus artışının konut talebini arttırdığını söyledi.

Hamzaçebi, Esenyurt'taki konut projelerinden ev alan birçok vatandaşın mağdur olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlar, yıllardır dişlerinden, tırnaklarından artırdıkları paralarla maket üzerinden tanıtılan projelere para yatırmak suretiyle ev alma umuduna kapılmışlar ama uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala konutlarını alamadılar." dedi.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun katıldığı tanıtım projelerinden birinin fotoğrafını gösteren Hamzaçebi, "Bu proje 13 katlıdır ama ruhsatı 5 katlıdır. Belediye Başkanı burada poz verirken ruhsatı ise 5 katlı vermiş. Şu an bu 5 katın ruhsatı da iptal edilmiş, inşaat tamamlanmamıştır." diye konuştu.

Hamzaçebi, söz konusu projede 450 mağdurun bulunduğuna dikkati çekerek, dönemin Ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un gereklerini yerine getirmediğini savundu.

Engelli bir çocuk annesinin, engelli ailelerine indirimli ev satma vaadiyle yaşadığı mağduriyete de değinen Hamzaçebi, "Bu şekildeki bir organize dolandırıcılığı vatandaşların bireysel hak arama yöntemiyle yargıda çözüme kavuşturmasının imkanı yoktur. Bu nedenle bir soru önergesini Ticaret Bakanlığına verdim. Ayrıca milletvekili arkadaşlarla bir Meclis Araştırma Önergesini de TBMM Başkanlığına verdik. Bunu partilerüstü bir konu olarak görüyorum ve tüm partilerin bu önergeye destek vermelerini diliyorum. Ayrıca konu örgütlü bir suç olduğu için bir dilekçeyi de önümüzdeki günlerde Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yollayacağım." dedi.

Kaynak: AA