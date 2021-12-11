CHP'li Güzelmansur: "Harbiye Şelalesi'nin restorasyonu bir an önce yapılmalı" - Haberler
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CHP'li Güzelmansur: "Harbiye Şelalesi'nin restorasyonu bir an önce yapılmalı"

CHP'li Güzelmansur:
AA / Adem Balta - Haberler | Politika

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Harbiye Şelalesi'nin restorasyonunun bir an önce yapılmasını istedi.

HATAY (AA) - CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Harbiye Şelalesi'nin restorasyonunun bir an önce yapılmasını istedi.

Güzelmansur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, içinde AK Parti'li milletvekilleri ve Hatay Valisi'nin de bulunduğu heyetle Harbiye Şelalesi'nin olduğu bölgede inceleme yaptıklarını ve düzenlenen toplantılar neticesinde bu bölgede restorasyon yapılmasına ilişkin protokol imzalandığını söyledi.

Söz konusu protokolün ertelendiğini belirten Güzelmansur, "Harbiye Şelalesi, bölge insanının geçim kaynağında önemli bir yere sahip. Şelaleyi görmek için il dışından çok sayıda misafir ilimize geliyor. Alınan kararlar neden uygulanmıyor? Şelalenin restorasyonunun bir an önce yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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