CHP'li Güzelmansur: "Ekim 2021'de borçla hayatını idame ettirme sarmalına 402 bin kişi katıldı"

HATAY (AA) - CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Ekim 2021'de borçla hayatını idame ettirme sarmalına 402 bin kişi katıldı." dedi.

Güzelmansur, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini, halkın perişan, çaresiz ve borç içinde olduğunu öne sürdü.

Ekim ayında 160 bin kişinin ilk defa kredi kartı, 108 bin kişinin ilk defa tüketici kredisi, 20 bin kişinin ilk kez konut kredisi, 114 bin kişinin de ilk defa kredili mevduat hesabı kullandığını anlatan Güzelmansur, "Ekim 2021'de borçla hayatını idame ettirme sarmalına 402 bin kişi katıldı." ifadesini kullandı.

Güzelmansur, borç alan vatandaşın geri ödeme yapamadığını öne sürerek bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısının 2020'de 690 bin iken Ekim 2021'de 1 milyon 212 bin kişiye yükseldiğini iddia etti.

21 Aralık 2021 itibarıyla 22 milyon 846 bine yükselen icra ve iflas dosya sayısının geçen yıl 20 milyon 647 bin olduğunu savunan Güzelmansur, bazı istatistiklere değinerek durumun "vahim ve kahredici" olduğunu öne sürdü.

Türkiye ne yaşıyorsa seçim bölgesi Hatay'ın mislini yaşadığını iddia eden Güzelmansur, bunların nedeninin yanlış politikalar olduğunu savundu.

Güzelmansur, yaşananlardan kurtuluşun tek yolunun erken seçim olduğunu iddia etti.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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