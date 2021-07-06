CHP'li Güzelmansur: "DSİ, Samandağlıları susuzluğa mahkum etti"
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CHP'li Güzelmansur: "DSİ, Samandağlıları susuzluğa mahkum etti"

CHP'li Güzelmansur: 'DSİ, Samandağlıları susuzluğa mahkum etti'
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Samandağlıları susuzluğa mahkum ettiğini iddia etti.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Samandağlıları susuzluğa mahkum ettiğini iddia etti.

Güzelmansur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay'ın, en az kamu yatırımı yapılan illerden olduğunu savundu.

Hatay'ın en büyük ilçelerinden Samandağ'da su sıkıntısı yaşandığını söyleyen Güzelmansur, bu konuda DSİ'nin, üzerine düşen görevi yerine getirmediğini ileri sürdü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Samandağ'da Karaçay Barajı'ndan içme suyu temin edilmesi için 6 depo ve terfi merkezinin yerlerinin kamulaştırmasını tamamladığını ve bu kapsamda hazırlanan evrakları nisan ayı başında DSİ'ye gönderdiğini hatırlatan Güzelmansur, "Devlet Su İşleri, 3 ay geçmesine rağmen bu ihaleye çıkmadı. Samandağlıları susuzluğa mahkum etti. DSİ yetkililerine sesleniyorum; bu ihaleyi bir an önce tamamlayın. Samandağlıları susuzluktan kurtarın." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, mahkeme kararına rağmen Hatay Büyükşehir Belediyesinin Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili "ÇED olumlu" kararı vermediğini savunan Güzelmansur, "Yetkililerin yaptığı iş, milletin yararına değil. Süreci siyasi saiklerle uzatmak, üstüne para cezası kesmek devlet adamlığına yakışmaz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, iki yıl önce Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği'nde değişiklik yaptığını anımsatan Güzelmansur, "Salçaların içindeki tuz ve koruyucu oranını değiştiren bu tebliğ, endüstriyel salça düşünülerek yapıldı. Bu tuhaf standart nedeniyle Hataylı salça üreticileri bu yıl üretim yapamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığına sesleniyorum, bu yanlıştan bir an önce dönün. Tebliğde yapılan değişiklikten yöresel ürünü muaf tutun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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