CHP'li Gürer: "Üretim alanlarının daraltılması patatesin ilerleyen yıllarda ithal edilmesine neden olabilir"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat üretiminden sonra ikinci sırada yer alan patatesin önemli bir ürün olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Üretim alanlarının daraltılması patatesin ilerleyen yıllarda ithal edilmesine neden olabilir.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat üretiminden sonra ikinci sırada yer alan patatesin önemli bir ürün olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Üretim alanlarının daraltılması patatesin ilerleyen yıllarda ithal edilmesine neden olabilir." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, patates üreticileri adına verdikleri mücadele doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun, üreticinin deposunda kalan patatesleri almaya başladığını söyledi.

Patatesin maliyetinin 1 lira olmasına rağmen tüccarın bu ürünü 60 kuruşa dahi almadığını belirten Gürer, korunaklı depolama alanına sahip olmayan üreticinin ürününün çürümeye başladığını ifade etti.

Patatesin yalnız Niğde'de değil üretiminin yapıldığı hiçbir yerde değerini bulmadığını dile getiren Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığının da soruna yeterli oranda eğilmediğini ileri sürdü.

Türkiye'nin 71 ilinde patates yetiştirildiğini, belirtilenin aksine üretim alanının geniş değil, her geçen yıl daraltıldığını savunan Gürer, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkemizde patates üretimi 2019 yılında 4 milyon 500 bin ton olmuş. TÜİK verilerine göre 5 milyon 200 bin ton patates üretimi öngörülmüş. Oysa 1999 yılında nüfusumuz 20 milyon daha azken ülkemizin patates üretimi 6,5 milyon tondu. Verilere göre patates üretimi artmıyor. Patates üretimi konusunda 21 ilde ekim yasakları uygulanmaya başladı. Ekim alanı bu nedenle de daralmış oluyor."

Gürer, TMO'nun alım şartlarının çiftçinin umudunu kırdığını ifade ederek, "Ürünü filizlenip çürümeye başlayan çiftçilerimiz var. Bu üreticilerimizin de desteklenmesi şarttır. Patatesin hububat üretiminden sonra ikinci sırada yer alan önemli bir ürün olduğu unutulmamalıdır. Üretim alanlarının daraltılması patatesin ilerleyen yıllarda ithal edilmesine neden olabilir. Çiftçinin çürüyen ürününden dolayı yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıracak bir karar acilen alınmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen