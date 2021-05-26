CHP'li Gürer: "Ülkemiz için çok ciddi kuraklık süreci yaşanmaktadır"
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CHP'li Gürer: "Ülkemiz için çok ciddi kuraklık süreci yaşanmaktadır"

CHP'li Gürer: 'Ülkemiz için çok ciddi kuraklık süreci yaşanmaktadır'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye için ciddi bir kuraklık süreci yaşandığını savundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye için ciddi bir kuraklık süreci yaşandığını savundu.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye gündeminin sürekli değiştiğini, şu anda ilgi alanının videolar, açıklamalar olduğunu söyledi. Tarımda sorunların olduğunu, Türkiye'de çok ciddi bir kuraklık sürecinin yaşandığını ileri süren Gürer, "Ne yazık ki Tarım ve Orman Bakanı, bu süreci yok görmeye çalışmakta, yüzde 25'lerle kuraklığın etkisinin olduğunu tanımlamaktadır. Sayın Bakan, açıklama yapmak için Türkiye'nin buğday ambarı Konya'ya değil, kuraklıktan daha az etkilenen Hatay'a gitmesi, tarımın sorunlarının değerlendirme mantığının da bir yansımasıdır." diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de Türkiye'de tahıldaki kuraklığın kendisini gösterdiğini belirterek "Bunun önleminin daha önceki yıllar alınması mümkün müydü? Mümkündü. 19 yıllık siyasal iktidar döneminde, tarımda altyapı çalışmaları yapılmamıştır. Derhal altyapı sulama çalışmalarının yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zeybek, tarımda yaşanan sorunları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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