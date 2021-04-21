CHP'li Gürer: "Türkiye tarımı sorunludur ve sıkıntılar giderek artmaktadır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Gürer: "Türkiye tarımı sorunludur ve sıkıntılar giderek artmaktadır"

CHP'li Gürer: 'Türkiye tarımı sorunludur ve sıkıntılar giderek artmaktadır'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Türkiye tarımı sorunludur ve sıkıntılar giderek artmaktadır.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Türkiye tarımı sorunludur ve sıkıntılar giderek artmaktadır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gece iki bakanın gittiğini, üç bakanın geldiğini belirterek, gelen üç bakanın partili kimliği dikkate alındığında, siyasi yönü ağır basanların atamasının yapıldığını söyledi.

Salgın döneminde gelirlerin düştüğünü, özellikle gıda giderinde artış olduğunu vurgulayan Gürer, vatandaşın tükettiği gıdanın içeriğinin denetlenerek, hileli ürün satışının önünün kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, çiftçilerin mutlu olduğu yönünde bir açıklamasının bulunduğunu aktararak, "Sanırım Sayın Bakan, Türkiye'deki verileri yeterince incelemiyor." diye konuştu.

Çiftçinin borcunun 2002'de 2,4 milyar lirayken bugünkü verilere göre 137 milyarı bankalara olmak üzere toplam 180 milyar lirayı bulduğunu dile getiren Gürer, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre 700 bin civarında, Ziraat Odası'nın üye rakamı göz önüne alındığında ise neredeyse 2 milyona yakın kişinin çiftçilik yapmayı bıraktığını iddia etti.

İthalata dayalı politikaların, Türkiye'de tarımı bitirdiğini savunan Gürer, "Türkiye tarımı sorunludur ve sıkıntılar giderek artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin kendi çiftçisine güvenmesinin ve üreticiyi desteklemesinin önemine dikkati çekti.

Patatesi çürüme aşamasındaki çiftçiye de afetlerde verilen destek gibi destek verilmesi gerektiğini belirten Gürer, modern sulama için kuyu suyu ruhsatı alınmadan çiftçiye kredi konusunda destek sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek
CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a tepki
Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a tepki

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP'li Gürer: "Türkiye tarımı sorunludur ve sıkıntılar giderek artmaktadır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:28:33. #1.16#

title