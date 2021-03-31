CHP'li Gürer, Türkiye'de göç yönetimi etkinliğinin artırılmasını istedi
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CHP'li Gürer, Türkiye'de göç yönetimi etkinliğinin artırılmasını istedi

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
CHP'li Gürer, Türkiye'de göç yönetimi etkinliğinin artırılmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de göç yönetimi etkinliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de göç yönetimi etkinliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin AB ülkeleri içinde en çok uluslararası koruma başvurusu alan beşinci ülke durumunda olduğunu ifade etti.

Ülkede yakalanan düzensiz göçmen sayısının 455 bine ulaştığını dile getiren Gürer, göç alma, göç verme ve transit ülke konumunda olan Türkiye'de, göç yönetimi etkinliğinin artırılması ve bu konuda ciddi bir politika oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Gürer, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) kapsamında görevlendirilen 5 bin öğretmenin, Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçmek istediğini, bu öğretmenlerin görev süresinin bu yıl dolacağını belirtti.

Pandemi sürecinde Türkiye'deki sığınmacıların etkileşimleriyle ilgili bir verinin olmadığını dile getiren Gürer, sınır dışı edilme kaygısıyla kayıt dışı çalışan sığınmacıların virüslü olmasına rağmen hastaneye gitmediğini anlattı.

Ruhsatı Türk vatandaşı üzerine ancak işleticisi farklı ülkelerden gelenlerin kayıt dışı işyeri açtığını kaydeden Gürer, bu işletmelerin vergi vermediğini, kayıtlı olmadığı için Türkiye'de esnafın sıkıntı yaşadığını ve bu durumun haksız rekabete yol açtığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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