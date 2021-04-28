CHP'li Gürer: "Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan patateslerle ilgili "Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan patateslerle ilgili "Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından TMO'nun, 10 Nisan itibarıyla çiftçiden patates ve soğan alımına başladığını hatırlatarak, bu kararın geç de olsa doğru olduğunu söyledi.

Patates alımlarında kamuoyuna açıklanan alım rakamının gerçekleşmediğini dile getiren Gürer, "Patates, üreticisinden alınırken bazı bölgelerde ayrım yapıldı. TMO, patatesi doğrudan alıma girmedi." diye konuştu.

Temel sorunun, alım kararı sonrasında depodan çıkarılarak çuvallanan patateslerin sevk edilememesi olduğunu ifade eden Gürer, "TMO, bayram öncesi alımları bitirmeyi amaçladığını söylüyor. Dün yapılan açıklamaya göre, yalnızca 110 bin ton soğan ve patates alınmış. Bu durumda çiftçinin elinde yaklaşık 200 bin tonun üzerinde patates var." ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin belde başkanı ile il genel meclis üyelerinin, hangi köyden ne kadar miktarda patates alınacağını belirlediğini" iddia eden Gürer, şunları kaydetti:

"Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez. Bölgede patates alımlarında ayrımcılık yapılıyor. Çiftçiler arasında ayrımcılık yapılmamalı. Arkası güçlü olan, partiyle bağı olan, partiyle bağı olanların patatesleri öncelikli alınıyor. Diğer işçilerin patatesi şu anda alanlarda çuvallanmış bekliyor. Bu, geri depoya da konamaz. Çünkü güneşi gördüğü için o patateste yumuşama başlar, filizlenme oluşur, patatesin değer bulma şansı ortadan kalkar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu