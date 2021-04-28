CHP'li Gürer: "Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Gürer: "Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez"

CHP'li Gürer: 'Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez'
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan patateslerle ilgili "Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan patateslerle ilgili "Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından TMO'nun, 10 Nisan itibarıyla çiftçiden patates ve soğan alımına başladığını hatırlatarak, bu kararın geç de olsa doğru olduğunu söyledi.

Patates alımlarında kamuoyuna açıklanan alım rakamının gerçekleşmediğini dile getiren Gürer, "Patates, üreticisinden alınırken bazı bölgelerde ayrım yapıldı. TMO, patatesi doğrudan alıma girmedi." diye konuştu.

Temel sorunun, alım kararı sonrasında depodan çıkarılarak çuvallanan patateslerin sevk edilememesi olduğunu ifade eden Gürer, "TMO, bayram öncesi alımları bitirmeyi amaçladığını söylüyor. Dün yapılan açıklamaya göre, yalnızca 110 bin ton soğan ve patates alınmış. Bu durumda çiftçinin elinde yaklaşık 200 bin tonun üzerinde patates var." ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin belde başkanı ile il genel meclis üyelerinin, hangi köyden ne kadar miktarda patates alınacağını belirlediğini" iddia eden Gürer, şunları kaydetti:

"Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez. Bölgede patates alımlarında ayrımcılık yapılıyor. Çiftçiler arasında ayrımcılık yapılmamalı. Arkası güçlü olan, partiyle bağı olan, partiyle bağı olanların patatesleri öncelikli alınıyor. Diğer işçilerin patatesi şu anda alanlarda çuvallanmış bekliyor. Bu, geri depoya da konamaz. Çünkü güneşi gördüğü için o patateste yumuşama başlar, filizlenme oluşur, patatesin değer bulma şansı ortadan kalkar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP'li Gürer: "Patates alımında dahi işin içine siyasetin sokulması kabul edilemez" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:24:18. #1.15#

title