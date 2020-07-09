CHP'li Gürer: "Maliyeti 5 lirayı bulan kirazın 2,5 liraya düşmesi çiftçiyi mağdur etti" CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyeti 5 lirayı bulan kirazın çiftçiden alım fiyatının 2,5 liraya düşmesinin mağduriyete neden olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyeti 5 lirayı bulan kirazın çiftçiden alım fiyatının 2,5 liraya düşmesinin mağduriyete neden olduğunu söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Niğde'de kiraz ve patates üretimi yapan çiftçilerin sorunlarına değindi.

Kiraz üretiminin bu yıl 600 bin tonu aştığını, fiyatın tüccar tarafından 2,5 liraya kadar çekildiğini ifade eden Gürer, "Maliyeti 5 lirayı bulan kirazın bu fiyata düşmesi çiftçilerimizi ciddi anlamda mağdur etmiştir. Kiraz ağaçta yetişir ve diğer tarla bitkileri gibi 'bu yıl bundan para kazanamadım, seneye başka ürün ekeyim' deme şansınız yoktur." diye konuştu.

Gürer, farklı bölgelerde kiraz fiyatının pazarda 14 lirayı bulduğuna dikkati çekerek, "Niğde bölgesinde fiyatın 2,5 liraya düşmesi yaklaşık 50 bin insan üzerinde ciddi olumsuzluğa neden olmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığının kiraz üreticisine destek çıkması gerekmektedir." dedi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde patates hasadının başladığını, yazlık ve kışlık olmak üzere iki eksende patates üretimi yapıldığını kaydetti.

Yazlık patatesin depolanmadığını belirten Gürer, "Bu patatesi hasat ettiğiniz zaman mutlaka satmanız gerekmektedir. Tüccar bunu 90 kuruşa almıyor. 90 kuruş ila 1 lirayı bulan maliyeti nedeniyle çiftçiye para kazandırmıyor. Kışlık patatesin hasadı ise ekim ila kasım dönemlerinde gerçekleştiği için sorun kısmen daha az. Patates konusunda üretici her zaman sıkıntı çekmektedir. Dün üretici patatesi yollara döktü. Bakanlığın bu konuda da duyarlı davranmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA