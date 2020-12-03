CHP'li Gürer: "Engelliler devletten sadaka istemiyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli bireylerin toplumdan merhamet, devletten sadaka beklemediğini belirterek, onları yaşamın içine adapte edecek olanakların kamu eliyle sağlanması gerektiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli bireylerin toplumdan merhamet, devletten sadaka beklemediğini belirterek, onları yaşamın içine adapte edecek olanakların kamu eliyle sağlanması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engellilere yönelik 2005 yılında çıkan kanunda beklenen değişikliklerin hala tamamlanamadığını öne sürdü.

Engellilerin kent yaşamıyla ilgili planlamalarda yapılması kanunen zorunlu düzenlemelerin de istenilen sonuçları vermediğini iddia eden Gürer, yaşanan sıkıntıları paylaştı.

"Engelliler toplumdan merhamet beklemiyor. Engelliler devletten sadaka istemiyor. Engelliler diyor ki (bize iş olanakları sağlansın)." ifadesini kullanan Gürer, kamuda engellilere ayrılan yüzde 3 kotanın yüzde 6'ya çıkarılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Gürer, yüzde 3'lük kotanın da uygulanmadığını ileri sürerek, "Engelliler, kendilerini yaşamın içine adapte edecek olanakların kamu eliyle sağlanmasını bekliyor." diye konuştu.

Gerekli tıbbı cihazlar için yapılan düzenlemeler olsa da bunların da yeterli olmadığını belirten Gürer, engellilerin yaşamlarını iyileştirmek için yapılacak çok çalışma olduğunu söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili tarafların görüşmelere başlayacağını anımsatan Gürer, "İktidara çağrımız, işverenin yanında değil işçinin yanında durmasıdır." dedi.

Ömer Fethi Gürer, 400 bine yakın çiftçiye kredi veren Tarım Kredi Kooperatifi'nin borç yapılandırmasının olmaması, faizlerin silinmemesinin çiftçileri ciddi anlamda mağdur ettiğini öne sürerek, yapılacak bir düzenlemeyle kooperatif borçlarının ötelenip faizlerin silinmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı