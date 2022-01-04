CHP'li Gürer: "En düşük emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli" - Haberler
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CHP'li Gürer: "En düşük emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli"

CHP'li Gürer:
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini söyledi.

NİĞDE (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memur, emekli ve işçi maaşlarına yapılan zammın enflasyon rakamlarının altında kaldığını, beklenen artışın yapılmadığını söyledi. Emeklilerin mağdur edildiğini, ücretli çalışanların yoksulluk sınırının altında kaldığını dile getiren Gürer, asgari ücrete gelen zammın da enflasyon karşısında eridiğini ileri sürdü.

Gürer, emeklilerin aldıkları maaşla yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığını savunarak "1500 lira olan en düşük ücret 2 bin 500 liraya yükseltildi. Aslında bu yükseltme değil, emeklinin gasbedilen hakkının yarısının iadesi olarak değerlendirilmeli." dedi.

En düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini, bu konuda verdiği kanun teklifinin, aralık ayında iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini aktaran Gürer, "Emeklilerin içinde bulunduğu sıkıntı dikkate alınarak esasında asgari ücret taban ücret olmalı ve emekliler onun altında ücret almamalı. Bunun için de mutlak suretle düzenleme sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon oranı nedeniyle kiraların da yükseldiğini belirten Gürer, esnafın kirasını ödemekte zorlandığını, her kesimin bu konuda mağdur olduğunu söyledi.

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AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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