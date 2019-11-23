CHP'li Gürer'den Öğretmenler Günü mesajı

23.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:40

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürer, mesajında, eğitimdeki sorunların öğretmenlere verilecek desteklerle aşılacağını vurguladı.

Gürer, "Öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi için 24 Kasım'da öğretmene bir maaş ikramiye ve ek 3600 gösterge verilmesi için hazırladığım kanun teklifleri TBMM Başkanlığına sundum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA