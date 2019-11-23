CHP'li Gürer'den Öğretmenler Günü mesajı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürer, mesajında, eğitimdeki sorunların öğretmenlere verilecek desteklerle aşılacağını vurguladı.
Gürer, "Öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi için 24 Kasım'da öğretmene bir maaş ikramiye ve ek 3600 gösterge verilmesi için hazırladığım kanun teklifleri TBMM Başkanlığına sundum." ifadelerini kullandı.