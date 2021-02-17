CHP'li Gürer'den "Gübretaş, Tarım Kredi Kooperatifine gübre verirken kendi bayilerine vermiyor" iddiası
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CHP'li Gürer'den "Gübretaş, Tarım Kredi Kooperatifine gübre verirken kendi bayilerine vermiyor" iddiası

17.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:04
CHP'li Gürer'den

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek Gübretaşın Tarım Kredi Kooperatifine gübre verirken kendi bayilerine gübre vermediğini öne sürdü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek Gübretaşın Tarım Kredi Kooperatifine gübre verirken kendi bayilerine gübre vermediğini öne sürdü.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifiyle çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifine ve bankalara olan borçlarının en az 5 yıl sonra ödenmek üzere ertelenmesini önerdiklerini anlattı.

Gübre fiyatlarındaki artışa işaret eden Gürer, "Gübretaş, Tarım Kredi Kooperatifine gübre verirken kendi bayilerine dahi gübre vermiyor. Tarım Kredi Kooperatifi, Gübretaştan kaça gübreyi alıyor? Gübretaş, bu gübreyi kaça mal ediyor? Bayilerde bu gübre kaça satılıyor? Olaya bu yönünden bakmak lazım. Birilerini suçlu ilan edip kamuoyu oluşturmak yerine işin özüne yönelmedikten sonra bu sorunları ortadan kaldıramayız." diye konuştu.

Türkiye'nin gübre üretiminde dışa bağımlı olduğunu savunan Gürer, gübre fiyatındaki artışların bir nedeninin de bu olduğunu söyledi.

Tarım desteklerinin zamanında verilmesi gerektiğini kaydeden Gürer, "2020 yılın tarım desteği hala verilmemiş. Esas olan ürün ekildiğinde çiftçiye destekler verilmelidir. Bir yıl önceden taban fiyat açıklanmalı. Bölgelere göre ürün deseni belirlenmeli, verimin en yüksek olduğu bölgelerde o ürünlerin ekilmesi desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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