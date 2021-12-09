CHP'li Gürer'den "Gübre fiyatlarına müdahale" çağrısı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek gübre fiyatlarına müdahale edilmesi ve indirim sağlanmasını istedi.
NİĞDE (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek gübre fiyatlarına müdahale edilmesi ve indirim sağlanmasını istedi.
Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gıdada çok sıkıntılı ve zor bir sürece gireceğini belirterek "Çünkü üretimin en önemli unsuru olan gübre, doları, mazotu, altını geçmiş gidiyor. 2020 yılında 1100 lira olan sülfat gübre, 2021 yılında 1800 liraya, bugün ise 9 bin liraya çıkmış durumda." diye konuştu.
Üre ve dap gübrenin fiyatının ise 14 bin 700 liraya yükseldiğini belirten Gürer, bu gübreyi çiftçilerin atabilme olanağının olmadığını söyledi.
Türkiye'nin bir gıda krizine sürüklendiğini savunan Gürer, "Bir an önce gübreye müdahale edilmeli ve çiftçinin gübre atmasını sağlayacak indirim sağlanmalıdır." dedi.
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AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri