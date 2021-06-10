CHP'li Gürer: "Çevre için ranta yönelik taleplerin önünde durulmalı"
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CHP'li Gürer: "Çevre için ranta yönelik taleplerin önünde durulmalı"

CHP'li Gürer: 'Çevre için ranta yönelik taleplerin önünde durulmalı'
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

? CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çevre için ranta yönelik taleplerin önünde durulması gerektiğini söyledi.

? CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çevre için ranta yönelik taleplerin önünde durulması gerektiğini söyledi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, et ve süt fiyatlarının besicideyken sabit kaldığını ancak tüketicinin pahalı ürün almak durumunda kaldığını belirtti.

Sistem doğru planlanmadığı için sıkıntının sürüp gittiğini öne süren Gürer, yem fiyatlarındaki artışın sürekli gündeme getirilmesine rağmen yeterli önlemlerin alınmadığını savundu. Gürer, kuraklığın da sorunu büyüttüğünü kaydetti.

Kurban Bayramı sürecine girildiğini, görüştüğü bazı yetiştiricilerin "süt ineklerini kesime verme niyetlerinden" söz ettiklerini aktaran Gürer, süt ineklerinin bu dönemde kesime gitmemesi için destelemenin gerekliği olduğunu vurguladı.

Denizlerin kirlenmesine sadece atıkların değil denizden yararlanırken gerçekleştirilen uygulamaların da sebep olduğunu dile getiren Gürer, "Marmara Denizi, el birliğiyle, bütün bilim insanlarının uyarılarına rağmen kaybetme noktasına getirildi. Bundan sonra yapılacak çalışmalar mevcudu kurtarmak olacaktır. Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de Marmara Denizi'ndekine benzer sorunları olabilir." dedi.

Ülkeyi yöneten iktidarların sorun yaratmadan sorunları çözmeye yönelmesi gerektiğini ifade eden Gürer, "Ülkemizde rant her şeyin önüne geçiyor. Mera alanlarını imara açıyorsunuz, otlaklıkları yok ediyorsunuz, denizleri kirletiyorsunuz, sonra da 'niye dünya kirlendi, niye ülkemiz bu halde geldi?' diye sorumlu arıyorsunuz. Kim iktidarsa, sorumlu odur. Çevre için ranta yönelik taleplerin önünde durulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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