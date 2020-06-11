CHP'li Gürer, çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözümü için çalışılmasını istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Gürer, çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözümü için çalışılmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatının "sorunlar yumağı" olduğunu öne sürerek, zor durumdaki esnafın, işçinin, memurun sorunlarının çözülmesini istedi.

CHP'li Gürer, çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözümü için çalışılmasını istedi
11.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:22

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatının "sorunlar yumağı" olduğunu öne sürerek, zor durumdaki esnafın, işçinin, memurun sorunlarının çözülmesini istedi.

Gürer, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, salgın sürecinde çok sayıda iş yerinin kapandığını, esnaf ve çalışanların mağduriyetler yaşadığını söyledi.

Bu konuda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını savunan Gürer, iktidarın çözüm üretmesinin şart olduğunu ifade etti.

Gürer, daha önce 696 sayılı KHK ile taşeron firmalarda çalışanların kadroya alınacağının duyurulduğunu dile getirerek, bu süreç sonunda taşeron firma çalışanlarının kadroya alındığını kamuoyunun genel bir algı olarak kabullendiğini iddia etti.

Ancak bunun böyle olmadığını öne süren Gürer, belediyelerde çalışan 400 bine yakın işçinin belediye şirketlerine geçirildiğini, asıl işi yapmalarına rağmen kadroya alınmadığını savundu.

Gürer, ayrıca belediyelerde 5 ay çalışan geçici işçilerin kadroya alınmadığı gibi izinle 4 ay daha çalıştırılma hakkından muaf tutulduklarını ileri sürdü.

Üniversiteli işçilere de toplu iş sözleşmesinde kadro sözü verildiğini, onlara verilen sözün de 5 yıldır tutulmadığını iddia eden Gürer, Milli Eğitim Bakanlığında hizmetli olarak görev yapan 32 bin kişinin 15 Haziran'da 2 aylığına işsiz kalacağını, bu süreçte farklı bir yerde de çalışamayacağını söyledi. Gürer, bu kişilere de 2 ay boyunca işsizlik fonundan maaş verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürer, doktor ve hemşire dışıda bulunan sağlık çalışanlarının da hastalık riski altında bulunduğunu ve bu taşeron çalışanlarının da sorunları olduğunu iddia etti. Bu kişilere de kadro verilmesi gerektiğini söyleyen Gürer, sağlık meslek lisesi mezunlarına da iş sözü verildiğini ancak onların hakkının da verilmediğini öne sürdü.

Gürer, engellilere de memur olması konusunda yüzde 3 kota uygulandığını ancak bu kotanın yüzde 6'ya çıkarılması gerektiğini belirterek, engellilerin sadaka istemediğini kaydetti.

İktidarın sorunları çözmesi gerektiğini ifade eden Gürer, "İktidarın seçim döneminde vaatlerde bulunup insanların duygularını sömürmek yerine seçimden önce verdikleri sözleri tutmasını öneriyorum. Çalışma yaşamı sorunlar yumağıdır. İşsiz kalacak binlerce işçi ve emekçi vardır. Onları yalnızca alkışlamak, fedakarlıklardan söz etmek yerine onların haklarını vermek gerekiyor." dedi.

Öğrenci ve ehliyet affı

Üniversiteden ilişiği kesilmiş yaklaşık bir milyon öğrenci bulunduğunu belirten Gürer, okumak isteyen bu kişiler için de öğrenci affı çıkarılması talebinde bulundu.

Gürer, yaptıkları hatalardan dolayı ehliyetleri elinden alınanlara insan canına kastetmedikten sonra, hatalarını tekrarlamamak şartıyla bir kereye mahsus af getirilmesinin de önemli olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor Haber
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Ferhan Şensoy Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: CHP'li Gürer, çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözümü için çalışılmasını istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:22:28. #1.14#
title