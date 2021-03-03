CHP'li Gülizar Biçer Karaca, İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, dün açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri içerdiğini belirterek "Fazlası yoktur, yeni bir şey söylenmemiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, dün açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri içerdiğini belirterek "Fazlası yoktur, yeni bir şey söylenmemiştir." dedi.

Karaca, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi.

Plana ilişkin, "Dağ fare doğurdu." ifadesini kullanan Karaca, planla AK Parti'nin kendisine muhalif olduğunu savundu. Eylem planının dün CHP Grup Toplantısı'nın başladığı saatte açıklanmasının "grup konuşmasını kaynağında sansürlenme çabası" olduğunu iddia eden Karaca, "Bu anlayış hak hukuk adalet duygusundan yoksun zihniyetin yansımasıdır. Hak hukuk ve adalet anlayışından fersah fersah uzak tek adamın bu tutum ve tavrı göstermektedir ki açıklanan insan hakları eylem planı, geçmişte olduğu gibi bugün ve bugünden sonra uygulanmayacaktır." açıklamasını yaptı.

"Hak ve hukuka saygısı olmayan bu zihniyetin açıkladığı insan hakları eylem planı göstermeliktir, kandırmacadır." diyen Gülizar Biçer Karaca, şöyle devam etti:

"Artık herkesçe malum olduğu üzere iktidar eriyor, tükeniyor, bu tükenişi durmak için çırpınıyor, gündemi değiştirmeye çabalıyor ama nafile. Açıklanan eylem planı, bu çırpınışın, yarattıkları Türkiye'nin itirafnamesidir. Bu belgeyi özeleştiri belgesi olarak kabul edebiliriz ancak insan hakları ve özgürlükler adına daha fazlası olduğunu söylemeyi kendimize ve bu millete zül sayarız. 7 yıl önce açıkladıkları eylem planında bir hedefleri vardı, AİHM'deki ihlal kararlarını azaltmak. Peki öyle mi oldu? O zamanlar AİHM'de Türkiye aleyhine açılan ve derdest olan dava oranı yüzde 11,3 iken bu oran 2020 verilerine göre yüzde 18'e çıktı. O zamanlar Rusya, İtalya, Ukrayna ve Sırbistan'dan sonra 5. sırada olan Türkiye bugün Rusya'dan sonra ikinci sırada. 2005'te 55 bin insan cezaevindeyken 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bu sayı 271 bine çıktı. İşte bu verilerde de görüldüğü üzere Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı eylem planı bir masaldır. Artık millete anlatacak hikayesi kalmayan tek adam, milleti masallarla oyalamaya çalışmaktadır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iktidarın 19 yılda yok ettiği ne varsa onu İnsan Hakları Eylem Planı ile yapmayı taahhüt ettiğini savunarak milletin artık bu taahhütlere karnının tok olduğunu söyledi. Karaca, "Açıklanan eylem planı Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler nezdinde taraf olduğumuz ve yerine getirmekle yükümlü olduğumuz haklardır. Fazlası yoktur, yeni bir şey söylenmemiştir." dedi.

"AB'den 1,2 milyon avroluk destek aldılar"

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin, insan hakları eylem planının uygulanmasını ve raporlanmasını desteklemek için 18 ay önce 1,2 milyon avroluk bir destek açıkladığını aktaran Karaca, iktidarın bu fırsatı kaçırmadığını ve 1,2 milyon avroyu "çürüyen itibarlarını makyajlamak, iktidarda tutunabilmek için" kullandığını ileri sürdü.

Proje süresinin 1 Mart 2021'de bittiğini ve iktidarın apar topar 2 Mart günü "Zaten Anayasa'da ve imzalanan uluslararası sözleşmelerde var olan temel hak ve hürriyetleri sıralayıp millete masal anlattığını" kaydeden Karaca, şunları kaydetti:

"Yani hep birlikte dün 1,2 milyon avroluk bir masalı dinledik. Bu öyle bir masal ki sanki gözaltında kaybedilmeler yokmuş gibi, sanki AİHM ve AYM kararları uygulanıyor ve Demirtaş, Kavala başta olmak üzere hukuksuzca tutuklananlar bu mahkeme kararları gereği yerine getirilmiş ve tahliye edilmişler gibi... Sanki İstanbul İl Başkanı'mız 7 yıl önce attığı tweetler gereği giyotin mahkemelerinde cezalandırılmamış gibi... Sayın Erdoğan dün elinize yazılıp verilen ve prompterden okuduklarınız Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı, onayladığı uluslararası sözleşmelerde zaten var. Dün anlattıklarınız Anayasa'mızda zaten var. Siz uygulamıyorsunuz. 19 yıldır aklınız neredeydi, 19 yıldır iktidarda siz değil miydiniz? 1,2 milyon avro alıp ekran karşısına çıkıp millete, hakları gasbedilenlere masal anlatmayı bırakın. Mevcut yasaların gereğini yerine getirin, yasaları uygulayın yeter. ya da artık gölge etmeyin, sandığı getirin, başka ihsan istemiyor bu millet sizden."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan