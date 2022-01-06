CHP'li Gökçen: "Yarın Çağlayan Adliyesi'nde Boğaziçi davasını takip edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tüm gençler için yarın Çağlayan Adliyesi'nde Boğaziçi davasını takip ediyor olacağız." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının üzerine başlayan protestoların birinci yılı olduğunu belirtti.

Boğaziçili öğrenci ve akademisyenlerin, üniversitelerin demokratikleşmesinin ne kadar elzem olduğunu hatırlattıklarını aktaran Gökçen, herkesin çok daha iyi bir üniversiteyi, bilimle anılan ve üreten bir ülkeyi, iyi bir yaşamı hak ettiğini kaydetti. Gökçen, bunları lüks görenlere karşı haklarını kullanmaktan geri durmayacaklarını belirtti.

Gökçen, "Tutuklu yargılanan Boğaziçi öğrencileri Berke ve Perit ile sesini yükselterek hepimize çok daha iyisini hak ettiğimizi hatırlatan tüm gençler için yarın saat 09.00'da Çağlayan Adliyesinde Boğaziçi davasını takip ediyor olacağız." ifadesine yer verdi.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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