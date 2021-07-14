CHP'li Gökçen: "İyi bir planlamayla genç işsizliğini çözebiliriz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, iyi bir planlamayla genç işsizliğinin çözülebileceğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, iyi bir planlamayla genç işsizliğinin çözülebileceğini belirtti.

Gökçen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen günlerde DİSK Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesinin "Türkiye'de Genç İstihdam" isimli rapor yayımladığını bildirdi.

Rapora göre, 2020'de 1 milyon 72 bin gencin iş aramayı bıraktığını, gençlerde geniş tanımlı işsizliğin yüzde 42,7'yi bulduğunu söyleyen Gökçen, genç kadın istihdamının genç erkeklerin yarısı olduğunu, geniş tanımlı genç kadın işsizliğinin yüzde 52,4'ü bulduğunu aktardı. Gökçen, üniversite mezunu her on gençten dördünün işsiz olduğunu ifade etti.

TÜİK'in açıkladığı verilere de değinen Gökçen, buna göre genç işsizliğinin yüzde 24 seviyelerinde bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde gençlerle yaptığı toplantıda "Gençlerimiz geleceğe kendini en güzel şekilde hazırlıyor. Hangi sebeple olursa olsun ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına gönlümüz razı değildir. Hayal kurmaya devam edin." ifadelerini kullandığını aktaran Gökçen, "(Erdoğan yanlış yönlendiriliyor, Erdoğan iyi, çevresi kötü) diye söyleyenler var. Erdoğan'a verilen yanlış bir tavsiye yok. Gençlerin bugün yaşadığı şeyler aslında Erdoğan'ın kendi seçimi." dedi.

Gökçen, her dört gençten birinin işsiz olduğu ortamda istihdam planı açıklanmamasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"İyi bir planlamayla genç işsizliğini çözebiliriz. Genç istihdam atılımı yapabiliriz. Gençlere ücretsiz psikolojik destek verebiliriz. Gençlerin sağlığını, eğitimini, istihdamını, özgürlüğünü yani güvencesini öncelik haline getirebiliriz. Bunu gençlere 'gençlerimiz, hayal kurun' diyerek, büyük nasihatlerde bulunarak değil ancak bu sorunları yaşayan gençlerin kendileriyle yapabiliriz ve yapacağız. Gençlerin yaşamak isteyecekleri ve kalmak isteyecekleri Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp